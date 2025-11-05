Xàtiva propone adjudicar el contrato para iniciar las obras del Centre Raimon en el Monasterio de Santa Clara

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Xàtiva ha propuesto la adjudicación del contrato para el inicio de las obras de intervención en el Real Monasterio de Santa Clara para la implantación del Centre Raimon d'activitats culturals (CRAC) a la mejor oferta presentada, que corresponde a la empresa Actua Infraestructuras SL, que será la encargada de llevar a cabo los trabajos con un presupuesto de 9,48 millones de euros.

La mercantil seleccionada mantiene una línea especializada en la rehabilitación, reforma y restauración de edificios de valor patrimonial. La empresa ha intervenido en conjuntos catalogados o con elementos de protección especial, "siempre con un profundo respeto por los criterios de conservación y autenticidad arquitectónica", ha indicado el consistorio en un comunicado.

Entre los proyectos más relevantes destaca la mejora del Museo de Madinat al-Zahra de Córdoba, obra adjudicada para la mejora del espacio museístico que forma parte del conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad, que incluía trabajos de eficiencia energética y conservación.

También han calificado de "reseñable" la rehabilitación integral del Palacio del Pumarejo (Sevilla), un edificio histórico del siglo XVIII, declarado Bien de Interés Cultural; así como la rehabilitación de la fachada y cubierta del edificio de Mariblanca (Málaga), catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), donde se restauraron los elementos originales y se mejoraron las condiciones de estabilidad y conservación.

El consistorio ha agregado que la empresa también ha intervenido en lugares, como el Gran Teatro de Córdoba --rehabilitación integral de los accesos, palcos, patio de butacas y exteriores, adaptando el edificio a la normativa de accesibilidad sin alterar el carácter histórico--, la antigua fábrica de tabaco de Málaga, la villa romana de Antequera o la facultad de derecho de Granada.

La actuación en el Real Monasterio de Santa Clara tiene el objetivo de "poner en valor uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Xàtiva y hacerlo accesible como centro de creación, investigación y difusión cultural vinculado a la figura de Raimon y al patrimonio musical y literario valenciano".

El Ayuntamiento ha puesto énfasis en la importancia de esta actuación para la "dinamización cultural, educativa y turística" de la ciudad, con la voluntad de ser "un espacio de referencia en el ámbito de la cultura contemporánea, arraigado en el territorio pero con vocación internacional".

En este momento se abre un plazo para presentar recursos de carácter administrativo y, "si no hay ninguna alteración del calendario previsto, antes de acabar el año se realizará la adjudicación definitiva" por parte de la junta de gobierno local. El contrato contempla un plazo de ejecución de 24 meses desde el inicio de las obras.