El XI Festival Cinema Ciutadà Compromés estrena tres documentales sobre la dana en Albal

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición del Festival Cinema Ciutadà Compromés (FCC) incluye una sesión especial sobre la dana que tendrá lugar este martes 21 en la Casa de la Cultura de Albal (Valencia), a las 19 horas, con la proyección de tres audiovisuales valencianos que forman parte de la programación oficial y que abordan, desde ópticas complementarias, memorias, pérdidas y procesos de reconstrucción después del temporal.

'Voces de una calle' rescata testimonios y recuerdos de un vecindario de Catarroja (Valencia) para recomponer el día a día que la riada interrumpió, poniendo el foco en la vida comunitaria y en los afectos que sostienen la recuperación colectiva. Está dirigido por Elena Soler González, dura nueve minutos, y recibió una nominación en la categoría Fragments en el festival Docs València, detallan los organizadores del certamen.

'La huella del barro', de Rodrigo Márquez, se centra en la restauración de fotografías familiares malogradas por el barro como ejercicio de memoria íntima y social, convirtiendo el cuidado de las imágenes en un acto de reparación simbólica de lo que se perdió. Aborda la importancia de la memoria familiar que conforma, también, una memoria histórica compartida entre miles de familias de l'Horta Sud.

Completa el programa 'Volver a pasar', un corto de 16 minutos dirigido por Ana Victoria Pérez y Amparo Fortuny que dialoga con la memoria reciente y las cicatrices emocionales dejadas por el episodio del 29 de octubre y reflexiona sobre el impacto del cambio climático. Ofrece un retrato humano de la catástrofe: una mirada conmovedora de la dana a través de testigos de personas supervivientes y recoge señales muy frecuentes y violentas de una emergencia global.

El coloquio posterior contará con la participación del biólogo y divulgador Fernando Valladares, de Ernesto Martínez Alfaro en representación de la Associació Víctimes Mortals Dana 29O y de Ester Nebot como responsable de restauración de fotografías de la Universitat Politècnica de València (UPV). Abordarán la ciencia del riesgo ante la emergencia climática, el luto comunitario y la preservación del patrimonio doméstico a raíz del temporal.

Esta propuesta pretende convertir la sala en un espacio de conversación y aprendizaje compartido donde conectar la experiencia vecinal con la investigación y con prácticas concretas de cuidado del legado visual afectado por la inundación.

El FCCC busca reforzar con esta cita, coorganizada por Acicom y las asociaciones La Cultural d'Albal y Ànec, su vocación de activar miradas críticas y tejer complicidades entre los creadores de audiovisuales, las entidades sociales y el público, desplegando una cartelera que combina proyecciones y espacios de diálogo en todo el territorio valenciano durante la segunda quincena de octubre.