Ximo Puig ve "falta de seriedad, de sentido democrático y del ridículo" en el anuncio de dimisión de Mazón

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha considerado que el anuncio de dimisión de Carlos Mazón como jefe del Consell revela "falta de seriedad, de sentido democrático y del ridículo".

"Qué falta de seriedad, de responsabilidad, de respeto, de sentimiento, de humanidad, de sentido democrático. Y del ridículo. Qué falta de 'trellat'", ha resumido el exdirigente valenciano en un mensaje publicado este lunes en su perfil de la red social X.

Así lo ha expresado después de que Carlos Mazón haya anunciado que presenta su dimisión. "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell. "Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.