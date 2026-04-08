La XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises conecta tradición y vanguardia en su programación

Sala Els Filtres - AYUNTAMIENTO MANISES

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises (Valencia) ofrecerá entre los meses de abril y julio conferencias, exposiciones, proyecciones, encuentros profesionales y visitas guiadas con el objetivo de acercar la cerámica contemporánea a todos los públicos y conectar tradición y vanguardia desde el arte, el diseño y la innovación.

El Ayuntamiento de Manises ha dado a conocer el programa de actividades culturales que acompañará la celebración de la XVII edición de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises, "una cita consolidada que vuelve a situar a la ciudad como referente internacional en el ámbito de la cerámica artística y de diseño", ha destacado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Cultura y Museos del Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant, ha destacado que la programación " refuerza el carácter abierto, participativo e internacional de la Bienal, generando espacios de encuentro entre creadores, profesionales y ciudadanía, y consolidando a Manises como un punto de referencia en la innovación y la tradición cerámica".

PROGRAMA

El programa arrancará el 23 de abril, a las 18 horas, en la EASD Escola d'Art i Superior de Disseny de València con la sesión PechaKucha Night, centrada en la relación entre cerámica, diseño e innovación y que incluirá una mesa redonda sobre patrimonio gráfico cerámico y la presentación de proyectos contemporáneos.

A finales de abril, concretamente el día 29 a las 19 horas, el Centre del Carme acogerá una conferencia dedicada a la obra de Carmen Calvo y Miquel Navarro desde la perspectiva cerámica.

Ya en mayo, la actividad se trasladará a Manises con diversas propuestas. El día 7, en la EASC Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises, a las 12 horas, tendrá lugar una conferencia internacional sobre el proyecto Arabia Art Department Society, que abordará el diálogo entre arte, diseño y cerámica contemporánea en Helsinki.

Ese mismo día se inaugurarán dos exposiciones destacadas: a las 18 horas la de Juan Ortí, Premio BICM 2024 en Cerámica Artística, en la sala MUMAF del edificio El Arte, y a las 19.30 horas la de Carlos Martínez-Mediero, Premio BICM 2024 en la categoría de Cerámica Producto, en la Sala Ceramista Gimeno de la Casa de Cultura.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar el 8 de mayo, a las 19 horas, con la gala de entrega de premios e inauguración oficial de la Bienal en el Parque Los Filtros de Manises. A partir de esa fecha, el público podrá visitar las exposiciones hasta el 31 de julio en diferentes espacios de la ciudad.

El programa incluye también actividades audiovisuales con las proyecciones del Festival de Cine Cerámico CICEMA, que tendrán lugar a las 19 horas del 17 de mayo y el 21 de junio en el Auditori Germanies, así como una charla con el ceramista Juan Carlos Iñesta en el Museo de Cerámica de Manises el 11 de junio a las 19 horas.

Además, se han organizado visitas guiadas gratuitas a las exposiciones de la Bienal, a cargo de la ceramista Ana Illueca, que tendrán lugar los días 9, 10, 23 y 24 de mayo y 13, 14, 27 y 28 de junio, previa inscripción por correo.