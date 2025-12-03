Yandel llevará su espectáculo 'Sinfónico' el 31 de julio al Roig Arena

Cartes concierto Yandel - ROIG ARENA

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantante de reguetón Yandel llevará su show 'Sinfónico' al Roig Arena de València el 31 de julio de 2026.

Tras conquistar la otra orilla del Atlántico, el puertorriqueño reivindicará su legado y reinterpretará los grandes y numerosos éxitos de su carrera acompañado de una orquesta formada por decenas de músicos, avanza la organización.

En 'Sinfónico', proyecto que recibió una nominación a los últimos Latin Grammy, Yandel ofrecerá versiones únicas de temas como 'Yandel 150', 'Teléfono', 'Ay mi dios' y muchos hits más.

El artista se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera, ya que hace apenas un par de semanas lanzó su nuevo single, 'Scarface', el primer adelanto de su nuevo álbum 'Infinito'.

Con esta gira, el que es uno de los creadores y responsables de la expansión del reguetón demuestra que continúa arriesgando para ofrecer a sus millones de fanáticos un espectáculo único.

Las entradas para el concierto de Yandel en el Roig Arena salen a la venta este jueves, 4 de diciembre, a las 10 horas, en la web del recinto multiusos.