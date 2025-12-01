Zulima Pérez justifica no contestar las cartas de Mus porque no sabe "si va a seguir en el Consell"

Archivo - La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, en una imagen de archvio - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha explicado que no ha contestado los dos requerimientos del vicepresidente segundo de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, para mantener una reunión porque no sabe "si va a continuar en el Consell" cuando el nuevo 'president', Juanfran Pérez Llorca, dé a conocer el nuevo ejecutivo valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón.

"Yo me voy a reunir con el vicepresidente segundo, pero todavía no le he contestado porque, evidentemente, no sé si va a continuar o no. La Generalitat tiene en estos momentos una absoluta interinidad en los miembros del Consell y a un 'president' que todavía no ha sido investido. Por lo tanto, no sabemos cómo va a quedar el Consell".

Así lo ha esgrimido a los periodistas a su llegada a una jornada técnica sobre la reconstrucción tras la dana en la Universitat Politècnica de València (UPV), preguntada por las cartas en las que Mus le solicita una reunión para abordar la posibilidad de establecer una comisión mixta Gobierno-Generalitat para la reconstrucción.

Pérez (PSPV) ha sostenido que el Consell del PP está "anclado en la desgobernanza y en la mentira continua" desde la dana, y ha puesto como ejemplo las declaraciones que hizo este domingo la exconsellera Salomé Pradas en televisión sobre la gestión de la catástrofe o las que han realizado "de manera continua" tanto Mazón como la portavoz de su gobierno, Susana Camarero. "Es una tónica general de estar anclados en la mentira", ha censurado.

Por otro lado, preguntada por las críticas del Consell de que el Gobierno no está "a pulmón" en la reconstrucción, la comisionada ha subrayado que "evidentemente, hay actuaciones que va a tener que financiar la Generalitat Valenciana", así como que "se puede sumar al Fondo de Solidaridad para que se puedan cubrir muchas de las actuaciones que está realizando".

También ha defendido que el Gobierno permitió "ampliar el gasto" del Consell en este tipo de actuaciones. "Por lo tanto, lo de hacerlo a pulmón es una cuestión de que todas las administraciones realmente lo hacen a pulmón", ha zanjado, y ha recordado que "el dinero de la Administración General del Estado también es dinero de los ciudadanos y ciudadanas".