PwC.- Agenda gráfica para el día 21 de octubre de 2025

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Madrid, Encuentro Informativo PwC 'M&A. Una oportunidad para el crecimiento'.

-- 09.15 horas. En Barcelona, PRISA celebra la segunda jornada de la segunda edición del foro 'World in Progress'.

-- 09.30 horas. En Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en el Foro ABC.

-- 09.30 horas. En Lucena (Córdoba), el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, atiende a los medios antes de participar en la inauguración de la I Asamblea del Campus Territorial de la Universidad de Córdoba.

-- 10.00 horas. En San Fernando de Henares (Madrid), continúa el último juicio de la trama Gürtel.

-- 10.00 horas. En Madrid, Mesa del Congreso.

-- 10.00 horas. En Alhendín (Granada), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, visita las obras de la segunda fase de la agrupación de vertidos del río Dílar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Vados, en Granada capital.

-- 11.00 horas. En Madrid, acto de conmemoración del centenario de la estación de Metro Ópera.

-- 12.00 horas. En Madrid, Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados.

-- 12.00 horas. En Montefrío (Granada), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, inaugura el acto de apertura de la campaña de aceituna 2025-2026 DOP Poniente de Granada.

-- 12.30 horas. En Madrid, el Presidente del Senado, Pedro Rollán, preside el acto de entrega de condecoraciones de la Policía.

-- 12.30 horas (aprox). En Madrid, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

-- 15.00 horas. En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en la XI edición de los Diálogos del Agua 'Seguridad hídrica para el desarrollo territorial sostenible', organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

-- 15.00 horas. En Madrid, sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

-- 16.00 horas. En Madrid, sesión de control al Gobierno en el Senado.

-- 17.00 horas. En Paiporta (Valencia), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios en una visita, junto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a diversos espacios culturales valencianos afectados por la dana.

-- 18.30 horas. En Antequera (Málaga), la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, preside el acto de entrega de los XXIX Premios Dcoop a la Calidad.

-- 20.00 horas. En Sevilla, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, participa en la III edición de los Premios Gente de 10 que organiza 'Eldiario.es'.

SOCIEDAD

-- 11.00 horas. En Sevilla, la presidenta de Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, atiende a los medios, tras registrar en la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Andalucía por "irregularidades" en el cribado del cáncer de mama.

-- 17.00 horas. En Barcelona, manifestación de Élite Taxi por el acuerdo entre FC Barcelona y Uber.

-- 19.00 horas. En Madrid, concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores tras romper el alto el fuego por parte de Israel, para exigir la ruptura total de relaciones con el estado "nazi-sionista".

ECONOMÍA

-- 09.30 horas. En Madrid, encuentro Informativo Qaracter 'Los retos de la transformación digital en banca y seguros'.

-- 10.30 horas. En Madrid, Rodilla organiza un evento con motivo del Día de la Merienda.

CULTURA

-- 17.30 horas. En Oviedo, rueda de prensa de Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes.

-- 18.30 horas. En Madrid, presentación de la nueva RTVE Play y lanzamiento de su canal en directo. Lugar: Espacio 'Próxima Estación'.

DEPORTES

-- 13.30 horas. En Zaragoza, presentación del nuevo entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

