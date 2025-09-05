PwC.- Andoni Ortuzar se incorpora a PwC como asesor externo cinco meses después de dejar la presidencia del PNV

Archivo - El presidente del EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, durante la gala de los Premios Sabino Arana 2024, en el Teatro Arriaga, a 26 de enero de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Los Premios Sabino Arana reconocen y distinguen categorías que van - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha 'fichado' por la firma de auditoría PwC cinco meses después de abandonar la presidencia del partido jeltzale el pasado 30 de marzo, según han confirmado a Europa Press en fuentes conocedoras del nombramiento.

Ortuzar se incorpora a la firma de servicios profesionales en calidad de asesor externo, fundamentalmente en cuestiones de asuntos públicos.

Andoni Ortuzar, nacido en 1962 y Licenciado en Ciencias de la Información, asumió la presidencia del EBB el 12 de enero de 2013 y permaneció en esta responsabilidad durante tres mandatos, un total de doce años, a los que suman otros cinco años previos como presidente del BBB, hasta alcanzar esos 17 años en puestos de liderazgo en el PNV.

Tras ejercer como periodista, fue en 1995 cuando Ortuzar saltó a la política con el cargo de secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, responsabilidad que ocupó hasta 1999. Ese año fue designado director general de Euskal Irrati Telebista, dejando el desempeño de esa función en 2008, cuando asumió la presidencia del BBB.

En febrero de este año, Ortuzar anunciaba que se retiraba de carrera electoral interna para un nuevo mandato como presidente de la formación jeltzale pese a haber sido el candidato más apoyado en la primera vuelta del proceso. De esta manera, dejaba vía libre al que fuera portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que finalmente fue elegido el nuevo líder del partido.

'El Confidencial', que adelanta la noticia, señala que el PNV, junto con el PDeCAT, ha tenido un papel importante en el negocio de las cuatro grandes auditoras internacionales (PwC, KPMG, EY y Deloitte). En 2022, vascos y catalanes impulsaron una enmienda transaccional para que las 'big four' no tuvieran que rotar a los diez años desde que empiezan a trabajar con un cliente.

Ortuzar sigue así el camino de otros muchos políticos que han pasado al sector privado a prestar sus servicios en empresas de consultoría, caso del socialista Eduardo Madina (Harmon); del exministro socialista Jordi Sevilla y del exministro 'popular' Román Escolano (ambos en LLYC) o del ex ministro socialista José Blanco y del exministro 'popular' Alfonso Alonso (ambos en Acento Public Affairs), entre muchos otros.