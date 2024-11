(AMP) BBVA se comprometió con CNMC a no cerrar oficinas cuando no hubiera ninguna cerca para facilitar la OPA

Presentó una batería de 'remedies' que fue considerada insuficiente por el organismo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

BBVA presentó a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) una batería de medidas para facilitar la OPA que quiere lanzar sobre Banco Sabadell, entre las que figuraba no cerrar oficinas donde no hubiera otra cerca, mantener las condiciones comerciales para clientes particulares y pymes en aquellos códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades o no abandonar municipios donde haya menos de tres competidores.

Se trata de unos compromisos que el banco había presentado ante la CNMC en fase 1, es decir, antes de que el supervisor decidiese elevar la OPA sobre Sabadell a fase 2 y alargar el análisis de la operación por una posible afectación de la competencia en el sector financiero.

De hecho, este mismo miércoles, la CNMC ha publicado una nota sucinta en su web en el expediente de la OPA en la que declara que, tras analizar estos compromisos, no puede descartar que haya un riesgo de empeoramiento de las condiciones para las pymes o de reducción de crédito, entre otros impactos.

INCLUSIÓN FINANCIERA

Según ha informado BBVA a través de un comunicado, para garantizar la inclusión financiera, el banco se ha comprometido a no cerrar oficinas cuando no haya otra (de BBVA o Sabadell) a menos de 300 metros de distancia y a no cerrar oficinas en aquellos códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros.

Tampoco abandonaría municipios (ni sustituir por un agente, autobús bancario u otros medios) en los que haya menos de tres competidores. A los clientes de estos municipios se les ofrecería el servicio Correos Cash de manera gratuita dos veces por mes. Además, se ha comprometido a mantener el servicio de caja con el mismo horario comercial de las oficinas de Sabadell en estos municipios.

Asimismo, crearía una cuenta para clientes vulnerables, sin comisión de apertura ni de administración y mantenimiento, una tarjeta de débito gratuita y transferencias en canales digitales gratuitas e ilimitadas, entre otras condiciones.

En el plano comercial, mantendría las condiciones comerciales en los códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades financieras.

Además, para las pymes de estos códigos postales, los precios del nuevo crédito no excederían los precios medios aplicados a nivel nacional. Tampoco cerraría ninguna de las oficinas de Sabadell especializadas en empresas en toda España.

Para asegurar el mantenimiento del crédito a pymes en España, BBVA se ha comprometido a garantizar la continuidad de las líneas de capital circulante (créditos con plazo de terminación o renovación igual o inferior a un año) que Sabadell tuviera vigentes en todo el territorio español, durante 18 meses, salvo deterioro financiero.

También mantendría, durante 18 meses, todo el volumen de crédito a pymes que no tengan otro proveedor financiero distinto a BBVA o Sabadell.

Por último, respecto al acceso a cajeros automáticos, el banco ha propuesto mantener el acceso al parque de cajeros de Sabadell a todos los clientes de las entidades pertenecientes a la red Euro 6000, durante un periodo de 18 meses o, en su caso, hasta la fusión de las partes, en caso de que BBVA ponga fin al acuerdo existente entre Banco Sabadell y los bancos de la red Euro 6000.

Asimismo, BBVA ha propuesto, en línea con operaciones precedentes, la desinversión de los excesos de participaciones estatutarias en sociedades de gestión de pagos, como es el caso de Bizum, RedSys, Servired y STMP.