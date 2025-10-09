González-Bueno (Sabadell) cree que BBVA debería haber sido "más generoso" en el precio de la OPA

Archivo - El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno, durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España). Banco Sabadell tiene previsto celebra hoy las dos junta - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cree también que BBVA debería haber acortado los plazos ante la CNMC

BARCELONA/MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha defendido este jueves que BBVA debería haber sido "más generoso" en el precio de la OPA que ha lanzado sobre la entidad catalana.

En una entrevista con 20 Minutos, recogida por Europa Press, también ha sostenido que el banco 'azul' debería haber sido más generoso en los temas de competencia para así poder haber acortado plazos en el proceso de autorización de la OPA ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

"Deberían haber sido más generosos en las cuestiones de competencia. Si querían ganar deberían haber acortado plazos y haber sido más generosos con el precio, para que ahora no se estuviera debatiendo si llegarán al 30% o no", ha comentado de forma específica, señalando que no haber dado antes compromisos ha provocado parte del retraso en la operación.

Así, ha reiterado que cree que "como mucho" BBVA conseguirá un tercio de los apoyos y que, según él, la OPA ha fracasado porque es imposible que acudan todos los fondos.