Corporate y M&A.- El holding tecnológico español Kaze Technologies acelera su expansión para preparar su salida a bolsa en 2028

Alberto Mingo, presidente y CEO de Kaze Technologies - KAZE TECHNOLOGIES

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Kaze Technologies, holding tecnológico español, ha presentado su estrategia de crecimiento con el foco puesto en consolidar un modelo empresarial basado en la integración de capacidades tecnológicas y la generación de sinergias entre compañías especializadas.

La firma se articula como una Growth Platform, un modelo que agrupa distintas empresas tecnológicas bajo una misma estructura operativa, apoyada en un centro de servicios compartidos. Este sistema permite centralizar funciones clave como el gobierno corporativo, la gestión financiera y la eficiencia operativa, al tiempo que impulsa la colaboración entre sus distintas unidades de negocio.

Dentro de este ecosistema destacan tres pilares principales. Por un lado, Serban Group actúa como proveedor de servicios gestionados de nueva generación (Managed Service Provider), centrado en garantizar la resiliencia digital y la continuidad tecnológica de las organizaciones mediante soluciones avanzadas.

Por otro, New Cloud Technologies (NCT) se encarga del despliegue y la operación a gran escala, con especial presencia en Latinoamérica. Su estructura permite ejecutar proyectos tecnológicos complejos con un alto grado de capilaridad regional y estándares homogéneos de calidad.

Completa el grupo HAL Company, especializada en la generación de demanda inteligente. La compañía combina inteligencia artificial, gestión de datos y analítica avanzada para optimizar los procesos comerciales y convertirlos en sistemas de crecimiento más predecibles.

"El nombre de Kaze no es casual. 'Kaze', que significa 'viento' en japonés, refleja nuestra forma de entender la tecnología: como una fuerza que impulsa el movimiento, conecta talento y acelera el crecimiento de todo el ecosistema empresarial", explica Alberto Mingo, presidente y CEO de la compañía.

Este modelo tecnológico ha permitido a Kaze mantener un crecimiento sostenido en los últimos años. El ecosistema empresarial que integra el grupo ha registrado un incremento del 56% en sus ingresos en el último periodo, impulsado tanto por el desarrollo orgánico de sus unidades como por la integración de nuevas capacidades.

En este contexto, la compañía ha definido una estrategia de expansión internacional que combina crecimiento orgánico con adquisiciones selectivas. El objetivo es reforzar su presencia en la región LASER -que abarca Latinoamérica y el sur de Europa- mediante su entrada en mercados como Italia y Portugal.

Kaze prevé alcanzar una facturación superior a los 150 millones de dólares en 2028, apoyada en esta estrategia híbrida y en el fortalecimiento de su estructura corporativa bajo estándares internacionales de transparencia y gestión.

Como parte de esta hoja de ruta, la compañía contempla iniciar su proceso de salida a bolsa a partir de finales de 2028, un hito que se enmarca dentro de su plan para consolidarse como un grupo tecnológico de escala internacional.

"El objetivo es construir una organización sólida, con capacidad de crecimiento sostenido y atractivo para inversores, combinando innovación tecnológica, adquisiciones estratégicas y una gestión financiera rigurosa", concluye Mingo.