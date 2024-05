Mazón celebra el rechazo de Sabadell a la oferta de BBVA y expresa su apoyo a las entidades "con apego al territorio"

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expresado su alegría por la decisión de Banco Sabadell de rechazar la oferta de fusión de BBVA, al tiempo que ha subrayado la predisposición del Consell a "ayudar en el mantenimiento de entidades financieras con apego al territorio".

En declaraciones a los medios, el jefe del Consell ha recordado que ha estado siguiendo desde el principio operación, y que la ha rechazado y criticado públicamente" porque entiende que "no es buena para la Comunitat Valenciana".

"En primer lugar, --ha explicado-- porque necesitamos y vamos a seguir necesitando y vamos a defender que el sistema financiero español esté pegado al territorio y, por tanto, que el sistema financiero de la comunidad valenciana tenga entidades financieras pegadas al territorio".

"Y nos ha costado mucho poder mantener esta realidad, también con el esfuerzo de mucha gente. Tengo el recuerdo de las cajas, como las tiene todo el mundo, y el Sabadell se ha implicado en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, pero en toda la Comunitat. Por tanto, necesitamos entidades financieras pegadas al territorio y no vamos a defender otra postura que no sea la de entidades financieras pegadas al territorio", ha aseverado.

Mazón también ha defendido la necesaria "capacidad de elección de los ciudadanos" y ha apuntado que una sola entidad financiera se quede en la Comunitat Valenciana o que dos entidades financieras pudieran copar casi el 60% del mercado "no es una buena noticia para la competencia, no es una buena noticia para la capacidad de elección y no es una buena noticia para la lógica y necesaria alternativa que necesitamos como consumidores".

Y en tercer lugar ha considerado "muy importante la protección de los puestos de trabajo, porque esto tiene que ver con un banco que está siendo estable, que está apostando por el territorio, que está apostando por su cultura, que está apostando por la Comunitat Valenciana".

"Por tanto, yo me alegro mucho de que el Banco de Sabadell haya rechazado esta cuestión y no comparto ni las formas, ni el momento, ni la propuesta que se ha terminado de hacer", ha resumido.

En este punto, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la Comunitat para "apoyar a las entidades financieras que sí que apuestan por el territorio". "Y yo prefiero dos a que no haya solo una", ha insistido.

Y ha finalizado: "Quiero ser muy claro en esta cuestión: he hablado mucho durante estos días con el Banco de Sabadell y me alegro mucho de que esta ha sido su postura y, por supuesto, como Consell de la Generalitat Valenciana estamos para ayudar en el mantenimiento de entidades financieras con apego al territorio en el mantenimiento de la capacidad de elección, en la variedad, en la lucha contra los monopolios o los oligopolios y en la defensa del trabajo y de la apuesta por nuestra tierra".

MERINO: "BUENA NOTICIA"

Por su parte, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha señalado que, aunque respeta la libertad de las empresas privadas para la toma de sus decisiones, considera "una buena noticia" que la sede de Sabadell se mantenga en Alicante al no haberse producido la fusión con el banco BBVA.

"Desconozco esos pormenores de las negociaciones internas, pero algo que nos preocupaba era que la sede del Sabadell dejará de estar en Alicante, y con esta decisión dejaría de ocurrir, con lo cual sería una buena noticia", ha indicado.

Asimismo, Merino ha destacado que con esta decisión la concentración en menos actores en el mercado de la banca no se produciría y, por ello, cree que es una decisión "satisfactoria" pero insiste en que respeta la libertad de las decisiones que tomen las empresas privadas.

