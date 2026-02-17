'El agente secreto', 'El mago del Kremlin' o 'Amarga Navidad' de Almódovar, en el Palacio de la Prensa (Madrid)

Archivo - La película estará protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, y Quim Gutiérrez. - EL DESEO - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Prensa intensifica su compromiso con el cine de autor y el cine independiente mediante una programación que combina estrenos destacados y propuestas habituales en el circuito de festivales internacionales.

Durante las próximas semanas, la programación incorporará títulos como 'El agente secreto' (20 de febrero); 'Sorry, Baby' (27 de febrero); y, ya en marzo, 'Aves de corral', 'El último vikingo' y 'El mago del Kremlin', todas con estreno el 6 de marzo.

A ellas se sumarán 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar, el 20 de marzo, y 'Una hija en Tokio', el día 27 del mismo mes. Esta combinación de estrenos nacionales e internacionales refleja, según la entidad, una línea de programación coherente con su posicionamiento: ofrecer al público madrileño cine de calidad, con personalidad y recorrido cultural.

Por otra parte, durante la última semana de febrero, se acogerá un ciclo dedicado a los Premios Goya que permitirá revisitar algunos de los títulos más reconocidos de los últimos meses. Entre ellos, 'Sirat' y 'Los domingos', dos obras que han marcado la conversación cinematográfica reciente y que regresan a la gran pantalla en un contexto significativo para el cine español.