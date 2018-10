Álvaro Longoria y Gerardo Olivares dirigen el documental de Netflix Dos Cataluñas: "Se ha sacado todo de quicio"

Actualizado 28/09/2018 13:30:26 CET

Netflix estrena 'Dos Cataluñas', su primer documental de factura española que pretende ofrecer a los más de 130 millones de abonados de los 190 países en los que está presente la plataforma de streaming un relato "neutral" del conflicto catalán. "Analizando y viendo el documental te das cuenta de que al final quizá se ha sacado un poco de quicio la situación y que probablemente se podía haber reconducido", señala Álvaro Longoria, codirector junto a Gerardo Olivares de este filme en el que, durante algo más de dos horas, los testimonios de más de 85 entrevistados entre los que están políticos, periodistas, sociólogos, politólogos, expertos juristas y ciudadanos de a pie se suceden salpicados por las imágenes más icónicas que dejó, y en vísperas del primer aniversario del 1-O sigue dejando, el 'procés'.

El impacto de las 'fake news', de la crisis del sistema, del auge de los populismos o la globalización de la austeridad y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones son otras de las reflexiones que aborda un documental que, con la atípica y tensa campaña electoral de los comicios del pasado 21 de diciembre como eje central, pretende dibujar lo que política y socialmente ha ocurrido en Cataluña en el último año.

Y fue, recuerda Álvaro Longoria, "la repercusión y sobre todo el tratamiento que tuvo el 1 de octubre en medios internacionales", lo que llevó a poner en marcha este proyecto para intentar ofrecer al mundo una visión más certera del conflicto catalán. "Me pareció que no se estaba explicando bien, que se estaba simplificando y tergiversando lo que estaba pasando", señala al referirse a la jornada en la que la imagen de las cargas policiales dieron la vuelta al mundo. Una imagen que necesita de un contexto, de una explicación, para ser comprendida en toda su dimensión "por gente de Wisconsin, de Sidney o de Mongolia", destaca Gerardo Herrero.

"Nuestro gran objetivo es que todo lo que está pasando se entienda en todo el mundo y ser lo más objetivo posible", afirma el cineasta que, y ya pensando en el público español, "saturado" ya desde hace meses de noticias sobre Cataluña, ve en el acceso privilegiado que han tenido a los políticos durante la campaña el gran atractivo de este documental. "Hemos podido darle un toque más pausado, más tranquilo, que los entrevistados tuvieran tiempo de expresarse", apunta.

CONTRA EL CONFORT IDEOLÓGICO

En este sentido, y más allá de su decidido afán explicativo y consciente además de que "la gente se informa con los medios de comunicación que le reafirman en sus posiciones", 'Dos Cataluñas' también se propone sacar al público de su "zona de confort ideológico" obligándole a escuchar también los argumentos "del otro lado".

"En el conjunto del documental la idea es que, estés en la posición en la que estés, tengas la posibilidad de escuchar las razones y los argumentos del otro. Porque en todo este proceso te reafirmas en tus posiciones y muchas veces silencias las razones del otro", apunta el productor Rafael Portela que quiere también dejar claro que las posiciones de los dos bloques a los que alude el título del documental "admiten muchos matices". "Hay siete millones de 'cataluñas'. Los dos radicales de cada bando intentan atornillarte en su posición pero creo que el documental refleja voces de gente que se resiste a eso y que se revela ante ese posicionamiento en dos bandos", dice.

Es entonces cuando sale a la palestra el inevitable término con el que desde ambos lados se intenta golpear al que no toma partido de forma incondicional y militante: equidistante. "El documental no es equidistante. El documental es neutro. Hemos buscado no decirle al espectador lo que tiene de pensar. Para ello teníamos que mantener un equilibrio entre los dos bandos, explicar bien las dos posturas sin perjuicios", sentencia Longoria.

ESPERANDO AL NUEVO PRESIDENT

Sin perjuicios y también con mucha flexibilidad, porque fue la actualidad política y en devenir de los acontecimientos tras las elecciones las marcaron los ritmos y las decisiones fundamentales en la sala de montaje. De hecho, los protagonistas del documental también se decidieron en la sala de montaje y a la luz de los resultados electorales. "Durante la campaña estuvimos siguiendo a los cuatro partidos más importantes a diario. Todo el material estaba listo", afirma Olivares. "Si el resultado de las elecciones hubiera sido que Miquel Iceta hubiera ganado, el protagonista hubiera sido Miquel Iceta", aseguran.

"El rodaje terminó el día de las elecciones y la idea iniciar era tener terminado el documental mucho antes... pero el proceso de constitución de un nuevo gobierno en Cataluña se prolongó durante mucho tiempo. Decidimos esperar a ver qué ocurría con eso", recuerda Portela.

Lo que ocurrió fue que finalmente, y tras tres investiduras fallidas, Quim Torra se convirtió en el nuevo presidente de la Generalitat... y no estaba entre los protagonistas del documental. "Hicimos una entrevista adicional y finalizamos el montaje en mayo lo que nos permitió incorporar los sucesos últimos que no preveíamos, como el cambio de Gobierno en España, y eso ha dado un giro interesante al documental. A Borrell, por ejemplo, le entrevistamos como expresidente del Parlamento Europeo y ahora es ministro de Exteriores", recuerda el productor.