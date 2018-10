'Antidamiselas en apuros del cine', la colección de ilustraciones que desafía los roles de género

Actualizado 07/03/2018 13:00:30 CET

MADRID, 7 MAR. (EDIZIONES) -

Una bella y delicada mujer aguarda desvalida a que un héroe la rescate. Éste podría ser el comienzo una película cualquiera, pero no para las protagonistas de 'Antidamiselas en apuros del cine', una colección de ilustraciones que desafía los roles tradicionales que la industria cinematográfica reserva al género femenino.

La colección se compone de veinticinco retratos de mujeres que escapan al estereotipo de 'damisela en apuros' y formará parte de un libro en el que cada personaje estará acompañado de una frase destacada y una ficha informativa sobre la película en que aparece.

Las protagonistas del proyecto son "mujeres fuertes, inteligentes y valientes que merecen ser apreciadas", explica a europapress.es su autor, el diseñador gráfico Francisco Javier Martínez, para quien ha llegado el momento de "reivindicar todo tipo de corrientes en contra de la desigualdad".

Tu colección de retratos busa desterrar el cliché de damisela en apuros. ¿Crees que Hollywood lo ha hecho?

Todavía no, pero creo que va por buen camino. La mujer en el cine se encuentra limitada, no sólo detrás de la pantalla, sino también en los personajes. Muchos de ellos dependen de una figura masculina, son secundarios y están asociados a roles anclados al pasado. Afortunadamente, la mujer está adquiriendo un protagonismo creciente y podemos ver que empiezan a contar su propia historia, su visión y los personajes son actuales, mujeres de verdad.

¿Quiénes son las 'antidamiselas' que protagonizan tu proyecto?

Hay personajes muy dispares: del cine de animación (San de 'La princesa Mononoke'), de los años 80 (Ripley de la saga 'Alien'), actuales (Wonder Woman) y españolas (María de las Montañas de 'Requisitos para ser una persona normal'). Variopintas pero todas ellas 'antidamiselas'.

¿Qué tienen en común personajes como Mary Poppins, Furiosa de 'Mad Max' o Hermione? ¿Por qué retratarlas a ellas?

Ellas desvirtúan el papel de 'damisela en apuros' y son mujeres que merecen ser apreciadas. Independientes, fuertes, inteligentes y valientes.

¿A quién quieres llegar con tus ilustraciones? ¿Qué te gustaría transmitir?

Es importante que cambien los estereotipos. Me encantaría que la gente se diera cuenta del valor de estos personajes y por qué son importantes. Yo mismo, a partir de este proyecto, me he percatado del poder de la cultura, en este caso del cine. El cine no es sólo un mero entretenimiento. No nos damos cuenta de lo que nos influye en nuestros valores y pensamientos y es fundamental que contemos y nos quedemos con valores positivos, como normalizar cualquier orientación sexual, la igualdad racial o los mismos derechos entre mujeres y hombres.

¿De dónde surgió la idea de representar a personajes femeninos fuertes e independientes del cine?

Quería hacer una colección de ilustraciones, como hobby y para promocionarme en redes sociales, y empecé a hacer retratos de personajes femeninos de películas que me gustaban. Cuando recopilé unos cuantos, me di cuenta de que todas ellas huían de clichés y tópicos. Seguí trabajando para ampliar la lista, ya consciente de que lo que quería visibilizar eran roles cinematográficos que, a mi parecer, merecía la pena dar a conocer.

La huelga feminista, el movimiento #MeToo... ¿Es casualidad que 'Antidamiselas en apuros' llegue en este momento?

Es interesante aprovechar esta ola para dar visibilidad y reivindicar todo tipo de corrientes en contra de la desigualdad.

¿Dónde podrá verse 'Antidamiselas en apuros del cine'?

El proyecto de retratos ilustrados ha terminado convirtiéndose en un libro. En él, cada personaje tendrá su ficha con información de la película, una frase destacada y un párrafo que explica por qué ese personaje es una 'antidamisela'. Ahora estoy buscando una editorial adecuada para poder publicarlo. De momento, enseño parte de estos personajes en mis redes sociales.