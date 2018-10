El PP, ante la huelga feminista: "Las mujeres no están para perder parte de su salario con estas cosas"

Publicado 21/02/2018 20:26:43 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado este miércoles que no cree que las mujeres españolas estén "para perder parte de su salario" participando en la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo. Una protesta que, a su juicio, que no es la forma "más eficaz" para solucionar la brecha salarial.

"A mi me parece que las mujeres españolas no están precisamente para perder una parte de su salario haciendo estas cosas, sino utilizando otros sistemas para defender sus derechos que me parecen más eficaces y más legítimos que una huelga general", ha declarado el dirigente 'popular' sobre este tema en una rueda de prensa en el Congreso.

Hernando ha apuntado que él no es partidario de las huelgas generales "porque lo único que hacen es hacer perder dinero a mucha gente en un día de trabajo". "Provoca que los autónomos no abran sus negocios, que la gente no vaya a trabajar y pierdan salario", ha insistido. Además, ha señalado que, a su juicio, la convocada el próximo 8 de marzo es una "huelga política", que tampoco le gustan las "plantee quien las plantee".

NO HACER "NUMERITOS", SINO PRESENTAR DENUNCIAS

Para el diputado es "mucho más eficaz" una protesta cuando se hace un planteamiento que tiene que ver "con diferencias que son reales en cada una de las empresas, discriminaciones reales en cada uno de los lugares y no haciendo numeritos ante una cuestión importante, como es que puede haber empresas que por igual trabajo paguen desigual salario a las mujeres".

"Se usa la diferencia de sexos para plantear batallas que pueden ser legítimas pero el modelo es equivocado", ha insistido Hernando. En su opinión, este problema se soluciona "persiguiendo eficazmente este asunto" y "animando a las mujeres a denunciar" la discriminación que sufran, amparándolas desde la legislación y a través del Estatuto de los Trabajadores y la Inspección de Trabajo.

"Y trabajando para que cada vez en este país haya más mujeres que tengan acceso al empleo, que sea un empleo digno, igualmente retribuido que el de los hombres e, incluso, si es posible mejor si son mejores, claro que sí", ha concluido.