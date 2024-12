Antonio Resines protagoniza 'Un lío de millones': "Santiago Segura me dijo que podemos recaudar en taquilla 6 millones"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Resines protagoniza la comedia 'Un lío de millones', dirigida por Susan Bejar, que se estrena en cines el próximo 20 de diciembre, y que cuenta con la aprobación de Santiago Segura, que en los últimos años se ha erigido como el rey de la comedia y la taquilla española.

"Santiago Segura me dijo que era la mejor comedia española de este año y que se trataba de una película que podía hacer en cines entre tres y seis millones de euros. Yo me fío", ha desvelado Resines en una entrevista con Europa Press.

El actor protagoniza esta cinta junto con Gracia Olayo y ambos interpretan a unos padres que echan de menos a sus hijos por Navidad y a los que se les ocurre un plan relacionado con la Lotería Nacional de Navidad para reunir a la familia y pasar las fiestas en compañía.

Ante la proximidad del Sorteo de la Lotería de Navidad, Resines bromea al decir que si le tocan 400.000 euros será su "última" película, mientras que Gracia Olayo asegura que será la "penúltima". "Yo voy a por los cuatro millones de euros, los 400.000 euros a mi no me apañan la vida", agrega Resines.

El proyecto atrajo a Resines por el "realismo" de la trama, más allá de los toques cómicos que la cinta tiene. "Todos conocemos situaciones como esta o muy similares", afirma el actor, que reconoce que tras hacer la película le han entrado ganas de hacer "alguna putada" como la se ve 'Un lío de millones'.

Por su parte, Gracia Olayo destaca lo "divertido" que le pareció el guion cuando lo recibió y apunta que cualquier espectador se puede sentir reflejado porque tiene un "discurso" común entre las familias. "Todos nos hemos escaqueado y hemos ido a nuestro aire", comenta. "Era una aventura muy interesante. Lo peor era Resines", bromea la actriz.

Olayo también hace especial hincapié en el "reencuentro" con Clara Lago, que interpreta a la hija de ambos, con quien ya trabajó en la serie 'El vecino' y en la película 'Ahora o nunca'. "Es un gustazo trabajar con ella. Es una muy buena compañera y como persona es para comérsela. Tiene mucho oficio", subraya.

UNA PELÍCULA PARA "REVISARSE"

'Un lío de millones' es un remake de una película francesa 'Mes Très Chers Enfants', de Alexandra Leclère, y la cineasta Susan Bejar, que dirigió el corto 'Distancias' que estuvo seleccionado a la short-list de los Oscar, apuesta porque el público tenga ganas de "abrazar" a sus familiares.

"Pienso en que la película conecte con la gente, que los hijos que sean mayores lleven a sus padres al cine y que los padres lleven a sus hijos pequeños. No quería que fuese una comedia superficial", afirma la realizadora en una entrevista con Europa Press.

La cineasta cree que el público podrá "revisarse" y darse cuenta de si en la relación con los padres le han echado "morro", algo que recuerda que hizo cuando era más joven. "Los hijos somos egoístas", subraya.

Pese a que es su primer largometraje, Bejar tiene claro que ella quiere seguir haciendo películas de comedia, aunque reconoce que es un género "denostado" en los festivales. "La gente es lo que quiere ver y yo lo que quiero es hacer películas para la gente. Si me dan un premio guay, pero de los premios no se come. Si una película no es rentable, nadie te va a permitir hacer más. Yo quiero que la gente se lo pase bien y ganar pasta", confiesa.

Por último, Clara Lago y Alberto Olmo, los hijos en la ficción de Resines y Olayo, reconocen que serán los personajes "odiados" por el público, pero prefieren resaltar la historia que tiene detrás la cinta. "Para mí, lo importante es que la historia que haya que contar sea bonita, y eso me lleva a querer participar de ese proyecto. Esa es mi vara de medir", indica la actriz.

Además, cree que la película tiene los "ingredientes" para triunfar en la taquilla. "Es una comedia divertida y familiar, con lo cual para estas fechas es perfecta para un plan navideño", sentencia Clara Lago.