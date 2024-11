Barry Jenkins dirige 'Mufasa', precuela de 'El rey león', y compara su historia con la de Laimne Yamal y Nico Williams

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 20 de diciembre llega a los cines 'Mufasa', la precuela de 'El rey león' que, dirigida por Barry Jenkins, relata cómo un cachorro huérfano, perdido y solo en tierra extraña acabará convirtiéndose en un gran rey gracias al "amor". Una historia sobre la familia, en el sentido más amplio e inclusivo del término, que aborda "temas complejos" relacionados con "cómo nos cuidamos unos a otros" y "cómo nos comportamos en sociedad", según apunta el propio Jenkins, que espera que esta nueva entrega de la saga de Disney pueda inspirar a niños de todo el mundo tal y como lo hacen, señala, las vidas de ídolos deportivos como Lamine Yamal o Nico Williams.

"Durante 30 años, hemos asumido que Mufasa es perfecto, el maravilloso rey que desciende de un linaje real. Y en esta película, de repente, te enteras de que es huérfano. Literalmente podría haber sido un niño de cualquier país que acaba en un campo de refugiados, es adoptado por una familia y recibe todo este amor por parte de esta madre. Y es así cómo acaba siendo un líder maravilloso", expone Jenkins en un encuentro con la prensa durante su visita a Madrid en el que compara la historia del protagonista de 'Mufasa' con la de dos de las estrellas más rutilantes del fútbol español.

"Hablábamos de fútbol anoche. Aquí tenéis a estos dos jugadores, Lamine Yamal y Nico Williams, y estos chicos no vienen de los mismos lugares que, por ejemplo, Iniesta, pero han acabado en el mismo sitio. Son símbolos de la grandeza de vuestro país y no hay nada malo con esto", reflexiona el cineasta que destaca cómo los viajes vitales de estos futbolistas, al igual que el relata su película, pueden inspirar a niños de todo el mundo.

Así, el director subraya que en lugar de suponer una "presión" añadida, trabajar en una franquicia tan conocida como 'El Rey León' supone "una oportunidad maravillosa de poder hablar a tantísima gente" y lanzar un mensaje positivo sobre "temas complejos" a través de personajes que "son muy identificables en distintos idiomas, en distintas regiones y en distintos países".

Así, y en lugar de "asumir que no puedo ser como él porque no tengo linaje real", Jenkins espera que al ver 'Mufasa' jóvenes y no tan jóvenes se den cuenta de que todo es posible y de que, al igual "ese cachorro que fue arrastrado por un río y acabó en una situación en la cual una mujer decidió que merecía amor y gracias a ese amor se convierte en la gran persona y líder que conocemos", ellos también pueden lograr lo que se propongan.

Y es que, efectivamente, 'Mufasa' es una película sobre el viaje de dos hermanos nacidos en familias distintas pero sobre todo es, destaca el director, "una película sobre madres e hijos". "Mi madre falleció cuando estaba rodando esta película y en cierta forma la energía de Eshe y Mafia, la madre y la madre adoptiva de Mufasa, son dos elementos que sentí que era muy importante que se reflejaran en la película", recuerda emocionado el realizador para el que el aspecto tecnológico fue el gran reto de este proyecto.

"Si soy honesto, creo que lo que más me restringía era la tecnología. Una vez superé la barrera de la tecnología, pensaba que podía hacer cualquier cosa", recuerda el director de 'Moonlight ' y 'El blues de Beale Street' que, pese a lo "intensos" que son los fans de Disney, y lo sobreprotectores que pueden llegar a ser con franquicias tan queridas como 'El Rey León', insiste en que "hay algo precioso en rodar con personajes que todo el mundo conoce".

"Los niños lo ven, los adolescentes lo ven, los adultos lo ven, lo ven en muchos países, en muchos idiomas distintos... es un vehículo muy bueno para hablar de temas complicados y reflexionar sobre cuestiones complejas", dice Jenkins que destaca la inteligencia de Disney al no querer hacer de 'Mufasa' una película que no fuera nada más que un 'fan service' pero al mismo tiempo saber "abrazar todo eso que los fans aman de los personajes para llevar la historia a otro plano".

UNA SUPERPRODUCCIÓN CON VOZ DE AUTOR

Y es que este filme no es solo la historia del joven Mufasa y cómo se convirtió en rey, sino también del gran villano de la saga, Scar, cuyo gran giro ya han 'spoileado' los adelantos promocionales del filme. "No considero que Scar sea un villano, ni tampoco su padre", señala Jenkins que asegura que le "encanta" la idea de que en sus películas "no haya villanos, solo personas complicadas".

En todo caso, el realizador señala que no se sintió para nada condicionado o encorsetado al afrontar este proyecto, ya que lo relatado en 'Mufasa' "no había pasado antes en las otras cintas de 'El Rey León'" y su objetivo no era "repetir lo que ya se había hecho en las películas anteriores". "Trabajar con personajes que la gente ama, me ha permitido jugar con la condición humana, con elementos de la sociedad, con sus comportamientos... Y tal vez por esto me sentí un poco libre", reflexiona el realizador.

Y para alcanzar esa "libertad" fue clave, asegura, "poder contar con todas las personas con las que he trabajado antes en mis otras películas". Así, y valiéndose de la baza de que fue Disney quien acudió a él para pedirle que se hiciera cargo del proyecto, Jenkins reclutó "al mismo montador, el mismo productor, el mismo guionista..." que en sus otras producciones, de corte mucho más independiente. Algo que, dice, le ha dado a 'Mufasa' su propia voz.

"Una película es la composición de muchas partes pequeñitas creadas por todos los artistas que trabajan en ella. Así que si hacía esto sin el resto, no se reflejaría bien", explica el cineasta que al armar la película, un proceso que recuerda le llevó cuatro años, sintió junto a su equipo "muchísima pasión y emoción" al comprobar que el trabajo "reflejaba nuestra voz".

TRIPLE PRECUELA

'Mufasa' sirve como precuela de tres iteraciones anteriores de 'El rey león' y cada una de ellas fue un éxito rutilante: la película original de 1994 ganadora de dos Oscar con la que comenzó la leyenda, la nueva versión de 2019 dirigida por Jon Favreau que rozó los 1.500 millones de dólares en taquilla y el premiado y muy exitoso musical de Broadway que ha viajado por más de medio planeta y que lleva varias décadas en cartel. Un listón muy alto que Jenkins afronta con pasmosa naturalidad.

"Sentí más presión en mi proyecto anterior, era una serie titulada 'El ferrocarril subterráneo'", confiesa para explicar que en aquella ocasión "creía que si fracasaba, al ser la historia de los esclavos africanos en Estados Unidos, era decepcionar a toda mi gente". "Y bueno, si fracaso aquí es como: 'Vale, Barry Jenkins la ha liado porque ha fracasado con El Rey León', pero eso solo me afecta a mí. En la anterior era decepcionar a una raza entera, a todos los negros de Estados Unidos, eran cosas distintas", señala aliviado.

Y como en entregas anteriores de la franquicia, un elemento fundamental será la música que en este caso está compuesta por Nicholas Britell y con canciones originales de Lin-Manuel Miranda ('La sirenita', 'Hamilton'). "La música de la primera película es súper icónica", reconoce Jenkins que desde la admiración y absoluto "respeto" por lo que hicieron artista de la talla de Lebo M, Hans Zimmer, Elton John o Tim Rice, señala que el objetivo era "tomar la energía de esa música y hacer algo nuevo". "Creo que todos somos ya un poco viejos para escuchar constantemente las mismas canciones", concluye.