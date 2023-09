Belén Cuesta, sobre la dimisión de Rubiales: "Está pasando lo que tenía que pasar y lo que tenía que haber pasado antes"

- Protagoniza junto a Jorge Suquet 'El Cuco', la nueva película dirigida por Mar Tarragona

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Belén Cuesta ha sido tajante al abordar la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol semanas después de la polémica celebración del Mundial de fútbol conquistado por la selección española femenina, cuando el directivo le dio un beso en la boca a Jenni Hermoso sin consentimiento de la futbolista. "Está pasando lo que tenía que pasar y lo que tenía que haber pasado antes", ha expresado Cuesta.

"Las cosas están cambiando, es que quien no quiera verlo va mal", ha asegurado al ser interrogada por la decisión del ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que presentó su dimisión en la noche del lunes 10 de septiembre, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de 'El Cuco', su nueva película, que verá la luz en los cines este viernes 15 de septiembre.

La intérprete ha dejado claro que, en su opinión, comportamientos como el de Rubiales no pueden tolerarse en la actualidad. "Todo está ocurriendo como debía ocurrir, afortunadamente", añade Jorge Suquet, su compañero de reparto en el filme.

"Hay que estar ubicados en los tiempos en los que estamos", manifiesta el actor. "Absolutamente, pienso como Jorge", comenta Cuesta. "Y sobre todo no tapar este triunfo tan grande", sentencia a continuación en referencia al primer Mundial femenino en la historia del fútbol español.

Después de ser premiada y reconocida en múltiples ocasiones por sus papeles en comedias y dramas, en 'El Cuco' Cuesta da el salto a un nuevo género, el cine de terror. "No sabía cómo iba a nadar yo por esas aguas, fue un reto. Es algo que no había hecho nunca, que me apetecía probar y agradecí muchísimo que me dieran la oportunidad", ha reconocido la actriz.

"Lo he vivido con mucho vértigo, con mucho miedo y mucho respeto. He intentado ver cómo funciona y cómo se hace. Pero también es muy interesante vivirlo desde dentro porque cambia todo, el código, el lenguaje, la forma. Me ha gustado mucho probarlo" manifiesta Cuesta, satisfecha. "Para mí era una gran oportunidad, no me han ofrecido tanto papel protagonista en cine. Y además con mi amiga Belén", agradece por su parte Suquet.

CINE DE GÉNERO EN ESPAÑA

La directora de 'El Cuco', Mar Targarona, desvela que se inspiró sobre todo en 'La Semilla del Diablo', de Roman Polanski, aunque también homenajea a otros clásicos como 'Psicosis', de Alfred Hitchcock. Sin embargo, es consciente de que el filme es una rara avis dentro de la industria española. "A las televisiones en abierto no les funciona el cine de género", explica.

"Tienes la paradoja de que no les funciona a los que pueden financiarla, pero sí que funciona en cines. Es complicado encontrar la fórmula de que les pueda funcionar a unos y a otros. Se siguen haciendo películas así, pero cuesta", se lamenta la cineasta.

'El Cuco' sigue la vida de una pareja joven a punto de ser padres primerizos. Antes de que nazca el bebé, deciden irse de viaje intercambiando su casa con la de una pareja de ancianos alemanes en plena Selva Negra. Pero pronto, las idílicas vacaciones empiezan a torcerse. "Planteamos la película como un cuento para adultos, como 'Hansel y Gretel'", indica Targarona.

Junto a Belén Cuesta y Jorge Suquet, 'El Cuco' está protagonizada por los alemanes Hildegard Schroedter y Rainer Reiners, así como por Chacha Huang, Manel Dueso y David Selvas. El guion del filme está escrito por Alfred Pérez Fargas y Roger Danès. La película se estrena en cines el viernes 15 de septiembre.