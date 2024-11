'Cine de Barrio', Manuel Gutiérrez Aragón o 'El Cine en La SER', Premios a la Investigación del Cine Español

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Academia de Cine ha acogido la III edición de los Premios a la Investigación del Cine Español que anualmente entrega la Cátedra FlixOlé-URJC. Unos galardones que reconocen el trabajo de investigación y divulgación del audiovisual desarrollado por estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación y que en esta ocasión ha premiado, entro otros, al cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón, al programa de RTVE 'Cine de Barrio' y al podcast 'El Cine en La SER'.

Unos premios que, tal y como ha señalado el fundador de la plataforma FlixOlé, Enrique Cerezo, pretenden "reconocer a las personas que hacen cine y que no están ni delante ni destrás de la cámaras". "Estos premios surgieron para crear un espacio común entre el mundo académico y la industria cinematográfica. Un punto de encuentro entre la teoría y la práctica, entre la investigación y el set de rodaje. Un puente entre el cine español de ayer y el cine español de hoy", ha señalado Cerezo que también destacó la buena acogida del certamen y cómo el mismo adquiere mayor relevancia con cada edición, duplicándose las propuestas presentadas con respecto al año anterior.

"Contribuimos a que este sector crezca en nuestro país, a que afrontemos los cambios y retos constantes que supone filmar una película y, por supuesto, a que se ponga en valor nuestro rico legado cinematográfico", subrayó Cerezo durante su intervención para entregar el premio al programa de televisión 'Cine de Barrio', presentado Inés Ballester y dirigido por Machús Osinaga.

"Es un servicio público en sí mismo. Porque, además de entretener, da visibilidad a un cine injustamente denostado en multitud de ocasiones. Gracias a este espacio, revivimos experiencias, emociones y recuerdos, al tiempo que se divulga y promociona nuestra cultura fílmica", señaló el fundador de FlixOlé. "El nuestro es un programa que tiene como objetivo preservar la memoria cinematográfica, esa memoria que nos enseña como éramos para saber y conocer porqué somos hoy así", afirmó Osinaga al recoger el premio.

REUNIÓN CON "LA GENTE DEL CINE"

La ceremonia también contó con la presencia del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, que entregó el premio al mejor al mejor libro de cine español, galardón que fue para el director Manuel Gutiérrez Aragón por su novela autobiográfica 'Vida y Maravillas'. Una obra de la que Méndez-Leite destacó que "es un libro muy divertido, que cuando se empieza no se puede dejar" en las que Gutiérrez Aragón "va contando momentos de la España que le ha tocado vivir, focalizándolos con su infancia, sus luchas sindicales, su paso por la Escuela de Cine".

"Su obra cinematográfica es extraordinaria", continuó el presidente de la Academia que cerró su discurso animando al cineasta a hacer una nueva película. "Me gusta volver a estar con la familia del cine y estos premios son una gran oportunidad. El cine va mucho más allá que las películas y celebro que la Universidad se ocupe del cine", afirmó el director de cintas como 'La vida que te espera', 'El Quijote de Miguel de Cervantes' o 'Todos estamos invitados'.

Otros libros premiados fueron 'Iceberg Borau. La voz oculta de un cineasta' del crítico e historiador, Carlos F. Heredero que se alzó con el galardón al mejor libro de investigación y cuyo autor agradeció el reconocimiento recordando la figura de José Luis Borau y su "inmenso legado".

La jefa de Cultura de Cadena SER, Pepa Blanes, recibió de manos de la cineasta Paula Ortiz la estatuilla medios emergentes por el podcast que dirige, 'El Cine en La SER'. "Este premio es para una persona conectada con lo más celeste de la comunicación y que hace que las luces de la imaginación lleguen al público. Es una mujer que abre camino y que cree el cine es un elemento transformador del mundo", subrayó Ortiz sobre la premiada. A Blanes le siguió su compañera de profesión, María Sanz, quien se subió para recoger el galardón al mejor artículo especializado por su publicación 'Especial Film Commission' en la revista 'Cinemanía'. "Gracias por poner el foco en esta parte de la industria menos visible", señaló la protagonista.

La estatuilla a mejor evento fue entregada por el productor José Luis García-Berlanga a la exposición con la que CaixaForum ha homenajeado el legado de su padre, el director Luis García Berlanga: 'Interior Berlanga'. "Esto es una exposición maravillosa, con material personal de toda una vida, catalogado y digitalizado por La fundación para que se pueda disfrutar", expresó García-Berlanga.

Instantes después se estrenó la nueva categoría de estos premios con el reconocimiento a la mejor investigación audiovisual que fuera el director Miguel Olid por su documental 'Summers, el rebelde'. "El cine documental no sería lo que es si no fuese por el trabajo de mucha gente. La 'Summersfobia' me hizo creer que había una historia que contar. Le dedico este premio a toda la gente que investiga sobre cine español", manifestó el autor. El premio a la mejor trayectoria profesional fue para Gerardo Sánchez, director de 'Días de cine', que recibió el premio de manos de la directora Andrea Jaurrieta.

PREMIOS ACADÉMICOS

La entrega de galardones del sector académico contó la presencia del director de la cátedra, el investigador y docente de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Mario Rajas. "Estos premios permiten a las nuevas generaciones adentrarse en el apasionante mundo de la investigación sobre la historia, la narrativa o la estética de nuestro cine", señaló.

En este apartado fueron premiadas Sofía Huerva, que se alzó con el premio al mejor TFG por su proyecto 'Evolución del product placement en el panorama cinematográfico español'; Ester Algarra, que fue reconocida como mejor tesis doctoral por 'El corto y mediometraje musical español en la década de los años 30'; Josetxo Cerdán y Lucía Rodríguez García, autores del mejor artículo científico por el proyecto 'El futuro es de la mujer porque el pasado es del hombre. La recuperación del cine de Nadia Werba en España (1965-1967)' y Aramis Guerrero, que se llevó el galardón al mejor TFM por 'Aceptación y creatividad: la enfermedad en el cine de Pedro Almodóvar'.

Este último premio fue entregado por el productor y cocreador de El Deseo, Agustín Almodóvar, que durante su intervención destacó el papel del cine como "un modo de relacionarnos con la sociedad y de abrir debates y dar visibilidad a ciertas realidades" como la de las enfermedades. "Y en el caso de 'Dolor y gloria' mucha gente nos llamó para darnos las gracias por dar visibilidad a una enfermedad como las migranas. La película sirvió en cierto modo de alivio, con su mensaje de que no están solos", subrayó.