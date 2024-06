Cultura apoya la internacionalización del cine de animación español en el Festival de Annecy

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha impulsado un programa de actividades en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2024, que se celebra en la localidad francesa del 9 al 15 de junio, con el objetivo de respaldar la internacionalización de este pujante segmento de la industria audiovisual española.

La delegación española estrenará el 11 de junio la nueva sede de videojuegos del área de industria del festival, el MIFA, denominada XR&Games, con la primera edición de ‘Beerworking’, del estudio Monsters Pit, fuera de España. El evento servirá de plataforma para presentar a cuatro talentos emergentes ante agentes internacionales de la industria de la animación: María Luquero, directora, supervisora de producción y artista 3D; Emilia Balis, character designer para animación e ilustradora; Jurgen Schwarz, artista de visual development; y Lobón Lean, concept artist y dibujante de comic.

Asimismo, junto a ICEX España Exportación e Inversiones, el ICAA colabora con el MIFA en la organización de un programa de visitantes y una sesión de proyectos de animación liderados por mujeres. Los proyectos seleccionados son: ‘Only Rats’ de Paz Carre, producido por Pangur Animation; ‘Something in the House’ de Carla Pereira, producido por Jasmine & Jambo; ‘Azul’s Journey’ de Aline Romero, producido por Mansalva Films; ‘Wixi against the Binary Lens’ de Angie Cornejo, producido por Mil Monos Cine; ‘Eva y Evariste’ de Lorena Ares producido por New Gravity Laws; y ‘Jasmine & Jambo’ de Sílvia Cortés Xarrié, producido por Teidees Audiovisuals.

SIETE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN COMPETICIÓN OFICIAL+

En el marco de la celebración del festival, España estará representada por siete películas seleccionadas en las secciones oficiales del evento. En la ‘Competición oficial de largometrajes’, está seleccionado 'Rock Bottom' de María Trenor. En la ‘Competición de largometrajes Counterchamp’ están 'El sueño de la sultana' de Isabel Herguera; y 'Mariposas negras' de David Baute.

En el apartado ‘Annecy Presents’ figura 'Buffalo Kids' de Juan Jesús García Galocha y Pedro Solís García. En la ‘Competición oficial de cortometrajes’, han sido elegidos 'Está por venir y tendrá tus ojos' de Izibene Oñederra. En ‘Perspectives’ se muestra 'El cambio de rueda' de Begoña Arostegui; mientras que en ‘TV Films’, participa 'El diario de Alicia: The no-sleepover' de Diogo Viegas.

La animación española cuenta, además, con tres proyectos en el MIFA. En el apartado ‘MIFA Pitches’ se presentan 'Palabras de caramelo' de Salvador Simó Busom; y 'Mi papá el camión', de María Cristina Pérez González. Finalmente, en ‘WIP largometrajes’ participa 'Olivia i el Terratrèmol Invisible' de Irene Iborra.