Déjame salir triunfa en los Independent Spirit Awards que premian a la española La vida y nada más

Actualizado 04/03/2018 13:01:12 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Como cada año, antes de la gala de los premios Oscar, los premios Independent Spirit toman su espacio de protagonismo para condecorar a la mejor película indie, entre otros galardones. Este año el honor ha sido para Déjame salir, el angustioso thriller dirigido por Jordan Peele. Además, la cinta española La Vida y Nada Más, dirigida por Antonio Méndez Esparza, logró el premio a mejor cinta realizada con menos de 500.000 dólares.

Déjame salir fue la gran vencedora de 33ª edición de los Independent Spirit Awards. La cinta consiguió llevarse los premios a mejor película y mejor director (Jordan Peele), aunque finalmente no pudo lograr el reconocimiento a mejor guion, otorgado a su gran rival en los Oscar, Lady Bird.

La gala también tuvo un toque español con la victoria de La vida y nada más, que consiguió el premio John Cassavetes, otorgado a la mejor película realizada con un presupuesto por debajo del medio millón de dólares. El filme, que refleja la vida de una madre soltera en apuros, consiguió imponerse en la misma categoría a Most Beautiful Island, española también.

En el apartado de premios individuales, Timothée Chamalet ganó el premio a mejor actor por su interpretación en el filme romántico Call Me By Your Name, que peleará por el Oscar a mejor película este domingo. Por su parte, Frances McDormand logró el galardón a mejor actriz por Tres anuncios a las afueras.