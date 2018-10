A la venta la villa donde se rodó Call Me by Your Name

Actualizado 17/02/2018 11:10:33 CET

La casa en la que el director Luca Guadagnino rodó Call Me by Your Name está en venta. La villa propiedad de la familia Perlman en la ficción se encuentra en Lombardía, Italia, y se puede adquirir por nada más y nada menos que 1,7 millones de euros.

La agencia inmobiliaria House&Loft sitúa la fecha de construcción de la casa en el siglo XVI. Según informa Elle Decor, la casa en la que Elio (Timothée Chalamet) y Oliver (Armie Hammer) se enamoran cuenta con 14 habitaciones y siete cuartos de baño. Antes de convertirse en una mansión de ensueño, el edificio fue una fortaleza.

"Quería asegurarme de que la casa estuviera viva", asegura el director Luca Guadagnino a The New York Times. "También tenía que transmitir la época, ya que la película se desarrolla en 1983". El realizador tuvo que enfrentarse a la dura tarea de crear el escenario perfecto en esta villa "enorme y principalmente vacía". Guadagnino confesó también que se planteó adquirir la propiedad antes de que le llegara el guion de la película.

Basada en la novela homónima de André Aciman, Call Me by Your Name explora la relación romántica que surge entre Elio, un chico de 17 años, y Oliver, el nuevo ayudante americano de su padre. Pronto ambos empiezan a sentir atracción y, a medida que avanza el verano, su relación se hace cada vez más intensa.

Call Me by Your Name ha recibido cuatro nominaciones a los premios Oscar 2018: mejor película, mejor actor protagonista para Timothée Chalamet, mejor guion adaptado para James Ivory y mejor canción original para Mystery of Love de Sufjan Stevens.