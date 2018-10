Horario y dónde ver la gala de los Oscar 2018

Actualizado 02/03/2018 14:42:12 CET

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 4 de marzo se celebra la 90ª edición de los Premios Oscar. Una gala que estará conducida por segundo año consecutivo por Jimmy Kimmel y que, como todos los años, se celebrará en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Angeles. La ceremonia y la previa con la Alfombra Roja se podrá seguir en directo del domingo 4 al lunes 5 de marzo en Movistar+.

En esta edición es Gemma Nierga la quese pone al frente del equipo retransmitirá los Oscar 2018 en Movistar+ con una programación especial que comenzará el domingo 4 a las 23:30 horas y se prolongará hasta el lunes las 5:30 horas.

La periodista estará acompañada en plató por el actor y guionista Carlos Areces y también contarán con los comentarios de Isabel Vázquez, Anabel Vázquez y Elena Neira. Y desde Los Ángeles, Cristina Teva y Gui de Mulder revelarán todos los secretos de la Alfombra Roja en directo.

Un gran despliegue comenzará simultáneamente en #0 (dial 7) y Movistar Estrenos (dial 30) a las 23:30h con el previo de la ceremonia. Más tarde, tanto la alfombra roja como la entrega de premios podrán seguirse en directo y en exclusiva a través de Movistar Estrenos (dial 30). El lunes 5 de marzo a las 22:00 horas se emitirá el resumen de la ceremonia en Movistar Estrenos (dial 30).

La forma del agua, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la gala con un total de 13 candidaturas. Le siguen en número de nominaciones Dunkerque, el último filme de Christopher Nolan con ocho candidaturas, y Tres anuncios en las afueras, la gran vencedora de los Globos de Oro, con siete nominaciones.

Por el Oscar a la mejor película del año competirán, junto a las ya mencionadas Tres anuncios en las afueras, Dunkerque y La forma del agua- otros seis títulos: Call Me by Your Name, El instante más oscuro, Déjame salir, Lady Bird, El hilo fantasma y Los archivos del Pentágono.