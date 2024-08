El director Luis Prieto, sobre el cine de terror español: "Solo por el hecho de que se ha hecho aquí no le damos valor"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Luis Prieto, que estrena el próximo 6 de septiembre su largometraje 'Estación Rocafort', ha asegurado en una entrevista a Europa Press que hay "muy buen" cine de terror español, sin embargo, considera que no se le da "valor" por el hecho de haberse hecho en España y ha lamentado que sea necesario que se reconozca el trabajo fuera del país para que se aprecie.

"La gente a veces no sabe lo que tiene. Yo, habiendo estado fuera y habiendo visto lo que se hace fuera y cómo se hace fuera, se ver cuando una cosa está bien hecha también aquí. Muchas veces solo por el hecho de que se ha hecho aquí, no le damos el valor que tiene y hace falta que alguien de fuera diga que una película nuestra es buena. Somos incapaces de decirlo. Una de las mejores cosas que me han podido ocurrir por haber estado trabajando fuera de España es que se me han quitado muchos complejos, muchas manías", ha explicado Prieto, quien ha trabajado en cintas tanto en Estados Unidos como en Italia y que reside en Reino Unido.

En ese sentido, el director ha reconocido que prefiere que los espectadores que vean en las salas de cine 'Estación Rocafort', un thriller psicológico de terror, vayan por recomendación de otras personas, en vez de porque el marketing la haya "vendido bien", tal y como ocurre en las grandes producciones de Hollywood.

"Es cierto que las películas extranjeras de Hollywood tienen un marketing que es increíble y que, obviamente, el cine español no se lo puede permitir. Un esfuerzo de marketing como se hace en las películas de Hollywood, que a veces es el doble del presupuesto de la película cuando en España tienes suerte si es un 5% de la película... Ves los póster de una película (de Hoollywood) y crees que tiene que ser buena. Te la están vendiendo muy bien, vas a ir a verla y pagar la entrada pero nadie va a ir a verla el segundo fin de semana porque se va a correr la voz de que es una película malísima", ha apuntado.

La cinta 'Estación Rocafort' es la primera incursión del cineasta en este género y está basada en una leyenda urbana que envuelve la propia estación de metro de Rocafort, en Barcelona. Entre el reparto protagonista se encuentran Natalia Azahara y Javier Gutiérrez, un dúo que, según ha explicado Prieto, se "complementa" bien.

"Natalia junto a Javier es poner a dos personas que son lo opuesto, pero tienen un talento igualmente equiparable. Javier es un actor súper generoso, lo que te permite tener a una pareja que es inusual, pero que funciona muy bien, tiene una química maravillosa", ha asegurado Prieto.

"EL CINE DE TERROR TE AGOTA FÍSICAMENTE"

Natalia Azahara, que ha participado en producciones como 'A través de mi ventana' también se estrena en el cine de terror y según ha explicado en una entrevista con Europa Press, ha sido una experiencia que le ha requerido "mucha energía".

"Lo que tiene el terror es que el estado físico del personaje te exige y te agotada físicamente. Y bueno, es consecuencia de eso. Porque tienes que gritar, llorar... Sentía que me agotaba mucho, muy rápido, y quizá sea porque es algo que me toca trabajar como actriz, soy bastante novata", ha reconocido la actriz.

El escenario principal del largometraje es el metro de Barcelona, y esa es una de las razones por las que Azahara considera que el público se va a acercar más a la película.

"La gente aquí en España es muy morbosa, estaría muy bien que se le sacara más jugo a este género. Esta película va a crear un poquito de miedo. Después de escuchar historias de los trabajadores reales del metro de Barcelona, he pasado miedo de verdad, y mucho escalofríos escuchando esas historias. Al final la gente se va a terminar interesando más por la historia detrás de todo esto, de las estaciones, de los rumores, de las leyendas, de todo", ha concluido Azahara.