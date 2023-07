Distribuidores de cine elogian las entradas a 2 euros para mayores y piden que la medida se mantenga en 2024

Las entidades trasladan su "preocupación" por lo que pueda pasar en el 23 J: "Sánchez y Feijóo no mencionaron la cultura ni una vez"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de distribución y exhibición cinematográfica de España han elogiado la puesta en marcha del programa Cine Sénior, que a partir de este martes permite a los mayores de 65 años acudir al cine por dos euros, y confían que la acción sirva para "rescatar" a este colectivo y que "retomen" el hábito de volver a las salas de cine. El Cine Sénior concluye el 31 de diciembre de 2023 pero las asociaciones esperan que si es un "éxito" se pueda prolongar durante 2024.

Sin embargo, han reclamado a la Administración la creación de un "foro de discusión" para abordar asuntos del sector dentro de la propia Administración y que esté "arbitrado" por el Ministerio de Cultura para tratar de conseguir que "el cine y las salas sigan siendo lo que han sido".

"Esto es una llamada a todo el sector audiovisual, así como a los poderes públicos, para que nos sentemos a reflexionar y actuar de forma conjunta, para que todo el cine tenga cabida en nuestras salas y poder ofrecer diversidad a los espectadores", ha reivindicado el presidente de Nueva Asociación de Exhibidores de Cine de España (NAECE), Juan Antonio Mayoral.

El portavoz de NAECE ha estado acompañado por el presidente de la Federación de Cines de España (FECE), Luis Gil, quien también ha puesto en valor un lugar "común" para poner en valor la cultura y el cine, donde se trabaje para la recuperación de los espectadores. "Esto que hemos conseguido hoy aquí (reunirse varias asociaciones del sector) sería bueno que dentro de la Administración también hubiera un paraguas similar, donde poder hablar o debatir asuntos del sector", ha afirmado.

Así lo han sugerido este martes en una rueda de prensa en Madrid para hacer un balance del Cine Sénior, en la que también han participado la presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), Estela Artacho; el presidente de Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE), Enrique Costa; la presidenta de Asociación de Distribuidores de Cine Independiente y de Autor en V.O (PRÓXIMA), Gloria Bretones; y Fernando Lobo de Red de Cines Independientes (PROMIO).

Las asociaciones han ensalzado la medida impulsada por el Ministerio de Cultura y Deporte y han reconocido que es un "milagro" que todos estén de acuerdo en esta iniciativa. "Se ha constatado que la mayor calidad de espectadores se sitúa en la franja de mayores de 65 años, por lo que aplaudimos y apoyamos iniciativas como la que hoy presentamos", ha asegurado Juan Antonio Mayoral.

En este sentido, han negado que si la campaña resulta ser un "éxito" sea porque los precios actuales para acudir al cine sean un "problema" y defienden que una rebaja económica "estimula" la recuperación del hábito de ir a las salas.

"No pensamos que sea un problema de precio, pero el precio es un estímulo para llamar la atención a los mayores para que vuelvan a las salas de cine. También es un estímulo para que recuperen el hábito porque hemos visto que se quedan en casa", ha destacado Luis Gil.

ALABAN EL TRABAJO DE ICETA

De cara a las próximas elecciones del 23 de julio, las asociaciones han agradecido el apoyo y la escucha que han tenido por parte del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y en el caso de Enrique Costa ha compartido su "preocupación" por lo que pueda pasar tras los comicios.

"No todos los partidos se han acercado para saber cuál es la realidad del sector. Tememos la situación de que haya un cambio en el que la cultura y el audiovisual no tenga la representación o no sea considerado como lo es ahora", ha lamentado.

Al respecto, Gloria Bretones también ha compartido su "preocupación" porque en los últimos años "se ha avanzado muchísimo" y le "acojona" que la dirección que tome España no sea la mejor para el sector. "Si eso pasa, ahí estaremos nosotros para dar el callo y que nos hagan caso", ha apostillado.

Por último, las entidades han criticado que en el debate de este lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no mencionasen la cultura "ni una sola vez". "Ayer en el prime time dos señores que quieren ser presidentes del Gobierno no mencionaron ni una vez nada respecto a la cultura y eso es preocupante", ha lamentado Bretones.