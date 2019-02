Donald Trump tilda de ataque "racista" el discurso de Spike Lee en los Oscar 2019

Actualizado 26/02/2019 11:20:11 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado duramente contra el discurso de agradecimiento del realizador Spike Lee, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por 'Infiltrado en el KKKlan'. El líder republicano ha tildado de "racistas" las palabras del director durante la 91ª edición de los premios las que hizo referencia a las elecciones presidenciales de 2020.

Trump respondió en su cuenta de Twitter a las declaraciones del director, en las que pedía al público movilizarse en la convocatoria electoral de 2020. "Estaría bien que Spike Lee pudiese leer sus notas o, mejor aún, no tener que utilizarlas en absoluto, cuando use un tono racista contra vuestro presidente", escribió.

El líder republicano aprovechó para presumir de datos, asegurando que ha hecho "más por los afroamericanos" que "casi cualquier otro presidente" en la historia del país. Trump hacía referencia a que se han aprobado, durante su gobierno, reformas en la justicia penal y en el sistema fiscal y que la tasa de desempleo entre la población negra "está en los índices más bajos de la historia".

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres!