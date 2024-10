Enrique Cerezo defiende a los productores en la presentación de los Premios Forqué: "La gente cree que no son decentes"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Enrique Cerezo, ha defendido a los productores en el marco de la presentación del 30 aniversario de los Premios Forqué, al asegurar que es la figura por la que funcionan las películas, y ha criticado a quienes creen que no son "decentes".

"Los Premios José María Forqué se crearon para que la figura del productor sea una figura buena, sólida y, sobre todo, decente. Hay mucha gente que cree que los productores no son decentes. Cuando pagan sus pisos, sus casas para poder hacer una película, y encima les dicen que se lo llevan o que están subvencionados. Que son unas víctimas de los gobiernos. El productor es la primera persona gracias a la que una película funciona. Sin que el productor busque el dinero o lo ponga él, no se va a hacer la película. Se puede escribir muy bien, pero sin dinero no se va a hacer la película", ha defendido Cerezo durante un coloquio que ha tenido lugar este viernes 4 de octubre.

Los galardones, que se celebrarán el próximo sábado 14 de diciembre en Madrid, nacieron en 1996 en homenaje al director, productor y fundador de EGEDA, Jose María Forqué, y estos premios que Cerezo ha calificado como "unos de los más importantes de la industria audiovisual española" han continuado ininterrumpidamente su gala anual --con un doblete en 2021 debido a la pandemia--, aumentando el número de categorías premiadas, incluyendo nuevos géneros como el formato serie o la animación.

Al acto ha asistido la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, quien ha destacado el compromiso de la corporación con los Premios, asegurando que las galas pueden servir para hacer una "radiografía" de la evolución del cine español y de cómo el cine español también intenta apuntarse a sí mismo desde una perspectiva industria. Así, ha declarado que los trabajos premiados establecen "líneas de renovación".

"Son unos premios que sorprenden, los ganadores buscan las películas y los trabajos que han establecido líneas de renovación y transformación de la industria. Son unos premios que han ayudado a poner en valor la importancia del audiovisual también como creador de imaginarios", ha explicado.

Al encuentro también ha acudido el director de los premios, Juan Alía, y los directores y productores Eduardo Campoy y Gerardo Herrero. Precisamente Herrero ha asegurado que, aunque en la industria cinematográfica en España ha mejorado la visión que se tiene del productor, no ha cambiado en la sociedad ya que existe la creencia de que el productor es "quien va a pedir dinero". Así, ha recordado el caso de la película 'Balada triste de trompeta' de Alex de la Iglesia, quien recurrió a Herrero con varias ideas para que él le guiase.