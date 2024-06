Fernando Trueba inaugurará la 14ª edición del Atlántica Mallorca Film Fest, con Bayona o Michael Douglas como estrellas

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Michael Douglas, Matt Dillon, J.A Bayona o Liv Ullman son algunos de los grandes nombres que serán homenajeados en la 14ª edición del Atlántida Mallorca Film Fest, que se celebrará del 19 al 28 de julio en la capital balear, que se iniciará con el estreno mundial de 'Isla perdida', dirigida por Fernando Trueba.

El director del festival, Jaume Ripoll, ha desvelado este jueves la programación del evento en un acto en el Cine Doré de Madrid, que proyectará 105 largometrajes, 16 cortometrajes, lo que supone un 35 por ciento más que la edición anterior y más de un 60 por ciento de las proyecciones serán premieres nacionales. Además, el festival acogerá 21 conciertos y más de 300 invitados.

Entre ellos, destacan Michael Douglas, JA Bayona, Liv Ullmann y Montxo Armendáriz que recogerán los Premios Masters of Cinema. El domingo 21 de julio, el espacio de La Misericordia acogerá una gala especial en la que por primera vez se entregará el Premio Masters of Cinema al cineasta español Juan Antonio Bayona, tal y como ya había anunciado el festival previamente.

El cineasta realizará una charla con estudiantes de audiovisual y público cinéfilo el lunes 22 de julio a las 11.30h en Es Baluard. El cineasta español no será el único premio especial de esta edición. Los días 25 y 28 de julio se entregarán los Masters of Cinema al director y guionista Montxo Armendáriz y al oscarizado actor y productor Michael Douglas quien clausurará el festival recogiendo el galardón que honrará una carrera legendaria.

El Atlántida Mallorca Film Fest cerrará su edición presencial el 28 de julio con la gala de entrega de premios del jurado, la crítica y el público. Tras los galardones tendrá lugar la proyección de 'Volveréis', la nueva película de Jonás Trueba, protagonizada por Itsaso Arana y Vito Sanz, ganadora del premio a la Mejor Película Europea en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

Entre las películas que formarán parte de la programación de la 14ª edición de Atlàntida Mallorca Film Fest destacan 'Seven Veils', del cineasta Atom Egoyan, uno de los directores canadienses más importantes de la historia, nominado a dos Oscar y ganador de seis premios en los Festivales de Cannes, Berlín y Venecia, un thriller psicológico protagonizado por Amanda Seyfried.

Otra de las citas imprescindibles de la cita será el estreno de 'Las balconettes', dirigida, coescrita y protagonizada por Noémie Merlant, una película dispuesta a ofender y entusiasmar a partes desiguales. Atlàntida también acogerá la premiere de 'Las reinas del drama', de Alexis Langlois, film que cuenta con cameos de Asia Argento y Alma Jodorowsky y la participación de Bilal Hassani, representante de Eurovisión en Francia en 2019.

Asimismo, se proyectará el musical romántico 'Carmen', dirigido por el genio de la danza Benjamin Millepied, que debuta en esta cinta como director. Un clásico literario adaptado para una nueva generación que cuenta con las interpretaciones de Paul Mescal, Melissa Barrera y Rossy de Palma, persecuciones policiales y canciones de Julieta Venegas.

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial está formada por 29 largometrajes, de los cuales 13 largometrajes pertenecen a la Sección Oficial Nacional. Entre ellos destaca el estreno español de 'Al margen', la primera película documental de Eduardo Casanova, una historia que habla de lo más oscuro de la mente humana.

Otros títulos que integran esta sección son 'Diosa' de Cyprien Clément-Delmas; 'Rock Bottom' de María Tremor; 'El aspirante' de Juan Gautier; 'Una película barata' de Osama Chami; 'La revolución de las musas' de María Lorente, Juno Álvarez y Yaiza de Lamo; 'Territory' de Álex Galán; 'Valenciana' de Jordi Núñez; 'Solos en la noche' de Guillermo Rojas; 'Saturno' de Daniel Tornero; 'Un lugar común' de Celia Giraldo; 'Reír, cantar tal vez llorar' de Marc Ferrer; 'Solo arrojaron' de Adrià Pagés; y la proyección especial de 'On the go' de María Gisèle Royo y Julia de Castro.

El jurado de la mejor película nacional, dotado con 5.000 euros, estará formado por Georgina Amorós, Llucia Ramis y Gaël Nouaille. Por su parte, el jurado de la Sección Oficial Internacional estará compuesto por Greta Fernández y Berta Prieto, la cineasta Alauda Ruiz de Azúa junto a tres jóvenes estudiantes: Candela Benedetta, Daniela Pont y Pau Gelabert, y cuenta con un premio dotado en 10.000 euros.

En la sección oficial internacional, dirigida al público joven, se proyectarán las cintas 'First Case' de Victoria Musiedlak; 'La profesora de literatura' de Katalin Moldovai; 'Birthday Girl' de Michael Noer; 'Calor brutal' de Albert Hospodarsky; 'La venus de plata' de Héléna Klotz; 'Chica por un día' de Jean-Claude Monod; 'Rossosperanza' de Annarita Zambrano; 'Los 3 fantásticos' de Michaël Dichter; 'Grito silencioso' de Johnny Barrington; 'El joven chamán' de Purev-Ochir; 'Baan' de Leonor Teles; 'Dormitory' de Nehir Tuna y 'Más allá de las montañas' de Mohammed Ben Attia.