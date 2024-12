François Ozon aborda la maternidad y la familia en 'Cuando cae el otoño': "Hay que aceptar que los hijos son ingratos"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

François Ozon regresa este viernes 13 de diciembre a la gran pantalla con el estreno de 'Cuando cae el otoño'. Hélène Vincent y Josiane Balasko protagonizan la nueva película del cineasta francés donde dan vida a Michelle y Marie-Claude, dos mujeres jubiladas cuyo complicado pasado ha marcado para siempre las vidas de sus hijos y sus relaciones familiares.

"El tema de la familia me parece inagotable. Desde mis primeras películas, quise hablar de la familia", explica Ozon en una entrevista concedida a Europa Press. "Lo que quería mostrar es que no siempre los lazos de sangre son los más importantes. Para Michelle, lo más importante es haber podido elegir. Para ella, Marie-Claude es como una hermana", asegura.

"A veces, el afecto salta una generación. Los abuelos están mucho más cerca de sus nietos que de sus hijos. Es lo que ocurre en el caso de Michelle. Con su hija tiene una relación tóxica, pero con su nieto, ambos se adoran", comenta el realizador, que comparte también su cruda visión sobre la paternidad: "Hay que hacerse a la idea de que los hijos son unos ingratos, siempre van a reprochar algo a los padres. Si como padre, lo aceptas, es más fácil".

'Cuando cae el otoño' tiene también tintes de thriller. La relación entre Michelle y su hija Valérie (Ludivine Sagnier) alcanza su punto máximo de tensión cuando la protagonista envenena a Valérie con un plato de setas, planteando la duda de si ha sido un accidente o no. Esta historia está inspirada en un suceso real que vivió la familia de Ozon. "Me gustó mucho la idea. ¿Y si la tía abuela en realidad ha querido matar a toda la familia? Y también pensé '¿y si esas abuelas tan perfectas, tan santas, no fueran tan perfectas y tan santas?'", plantea.

LAS CARGAS DEL PASADO

La prostitución asoma en el pasado de las amigas protagonistas, y Ozon analiza en 'Cuando cae el otoño' sus consecuencias familiares y sociales. "Me interesaban las reacciones de los hijos. Me documenté y vi que había dos tipos: la reacción del hijo de Marie-Claude, que la quiere proteger, y luego está la hija de Michelle, cuya relación con su madre es sumamente agresiva, no lo soporta", argumenta. "La prostitución, ejerzas o no, es una cruz. Tener un pasado de prostituta es llevar una carga", agrega.

"Me interesaba mostrar que estas mujeres, una vez que se jubilasen, eran libres, pero antes no lo eran. Hay muy pocas prostitutas que no pertenecen a un chulo. Quería mostrar que con la edad encontraban su libertad, reencontraban su dignidad. Pero el pasado siempre está", subraya el director.

Pierre Lottin, que fue galardonado como mejor actor de reparto en la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián donde el filme se alzó también con el premio al mejor guión, y Garlan Erlos completan el reparto de 'Cuando cae el otoño'.