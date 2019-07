James Wan amplía el terrorífico Warrenverso con Annabelle vuelve a casa:"Nunca pensé que la saga tendría esta dimensión"

Publicado 11/07/2019 16:24:33 CET

LOS ÁNGELES, 11 Jul.

Desde que en el año 2013 el genio del terror James Wan ('Saw', 'Insidious') estrenara 'Expediente Warren: The Conjuring', que contaba la historia de los expertos en fenómenos paranormales Ed y Lorraine Warren, se ha creado todo un universo del terror alrededor de sus distintos casos e investigaciones.

Ya en esa primera película aparecía en un segundo plano la muñeca Annabelle, que tenía una presencia maligna unido a ella. Ahora conoceremos la historia de su llegada a la casa de los Warren, así como del mal y el caos que es capaz de generar.

¿Cuándo se te ocurrió contar al historia de cómo la muñeca diabólica Annabelle llega a casa de los Warren?

Ya cuando rodábamos 'Expediente Warren: The Conjuring', allá por el año 2012, pensé que era una pena tener a este personaje y su llegada a la casa de los Warren sólo en un segundo plano, porque es muy interesante.

Tras haber trabajado contigo como guionista varias veces, incluyendo los dos 'spin-offs' anteriores que ha tenido Annabelle, le has pasado el testigo de la dirección a Gary Dauberman, manteniéndote tú como productor de la cinta.

He trabajado en tantos proyectos con Gary, que parecía el momento idóneo para que se colocara detrás de la cámaras. Siempre quiso dirigir, y en este era la persona adecuado para hacerlo. Es muy 'cool' y listo, por lo que sabía que disfrutaríamos trabajando juntos en esto.

¿Qué hace de la muñeca Annabelle un personaje tan singular en el mundo del terror?

Lo interesante de ella es que no es una muñeca asesina, ya que no se levanta para ir a la cocina y agarrar una cuchillo, sino que más bien se sienta ahí y provoca el caos. Y eso ya viene de la muñeca real, cuya historia es que tiene un espíritu inhumano unido a ella que no quiere abandonarla. Hay algo intrigante en todo eso que la ha hecho tan popular a lo largo de estos años.

La película tiene una estructura clásica, transcurriendo en su mayoría durante una noche en una casa.

En efecto, es una especie de 'Noche en el museo', pero en casa de los Warren, ya que todos estos artefactos malditos cobran vida por culpa de Annabelle. Es lo que me gusta de la historia, ya que tiene lugar durante un fin de semana en que los el matrimonio no están en casa, cuando Annabelle hará de las suyas, permitiendo que nosotros también juguemos con todo ello.

¿Te imaginaste cuando rodaste la primera película de la saga, 'Expediente Warren: The Conjuring', que daría lugar a una secuela y distintos 'spin-offs', creando su propio universo dentro del género?

La verdad es que no me lo pude imaginar, aunque sí tenía la esperanza de poder contar otras historias conectadas con el mundo de los Warren. Sin embargo, nunca pensé que cobraría esta dimensión.