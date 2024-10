Johnny Depp y Penélope Cruz protagonizarán lo nuevo de Marc Webb

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Después de compartir pantalla en las películas Blow, Piratas del Caribe: En mareas misteriosas y Asesinato en el Orient Express, Johnny Depp y Penélope Cruz volverán a trabajar juntos por cuarta vez. Los intérpretes protagonizarán el thriller Day Drinker, dirigido por Marc Webb, responsable de cintas como el nuevo remake de Blancanieves o las dos entregas de The Amazing Spider-Man.

Según ha informado The Hollywood Reporter, el filme estará producido por Lionsgate y supondrá un importante paso en los intentos de Depp para relanzar su carrera, tocada tras la batalla judicial contra su exmujer, Amber Heard, y las acusaciones cruzadas de violencia doméstica. Y es que, aunque el intérprete de Charlie y la fábrica de chocolate ha trabajado en un par de películas tras el litigio, estas no eran tan comerciales como promete serlo Day Drinker.

Poco se sabe por el momento de la trama de la cinta de Webb, más allá de que seguirá al camarero de un bar en un crucero y al misterioso individuo que acude allí a beber, quienes se verán envueltos en una intriga criminal.

"Day Drinker combina un concepto muy comercial con giros salvajemente extravagantes, todo ello ambientado en un mundo increíble, y no hay mejor cineasta que Marc ni dos actores más perfectos que Johnny y Penélope para dar vida a ese mundo", ha declarado en un comunicado Adam Fogelson, presidente del estudio.

Entre los últimos trabajos de Cruz destaca Ferrari, filme que protagonizó junto a Adam Driver, además, la actriz forma parte del reparto de The Bride!, una nueva versión cinematográfica de la historia de Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal y con Christian Bale en el papel del monstruo. La intérprete española se pondrá también bajo las órdenes de Isabel Coixet en Los días del abandono, cinta basada en el libro homónimo de Elena Ferrante.

En cuanto a Depp, aún tiene en su horizonte el estreno de The Carnival at the End of the Days, película dirigida por el antiguo miembro de los Monty Python, Terry Gilliam. Por otro lado, recientemente el actor se puso tras las cámaras en Modi, Three Days on the Wing of Madness, cuyo estreno en España está previsto para el 21 de febrero de 2025 y protagonizó Jeanne du Barry, cinta estrenada en 2023 donde dio vida al rey francés Luis XV.