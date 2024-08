Jonás Trueba dirige 'Volveréis' y defiende su pertenencia a una saga del cine: "Esa etiqueta siempre va a estar ahí"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Jonás Trueba dirige la comedia sobre el amor 'Volveréis', que llega a los cines este 30 de agosto después de haber ganado el premio Label Europa Cinemas, el galardón más importante entregado en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes. En ese sentido, Trueba, hijo del director Fernando Trueba y la productora Cristina Huete y sobrino del también cineasta David Trueba, asegura que no cree que con esta cinta se vaya a quitar "la etiqueta de hijo de", aunque siempre ha vivido como "una suerte" haber crecido en un ambiente cinematográfico.

"Con las películas anteriores ya nos han dado otros premios. Siempre he sentido que aunque sobre mí había ese prejuicio, al mismo tiempo había respeto y gente que veía que estábamos haciendo las cosas a nuestra manera. Eso no va a cambiar nunca, siempre va a haber una especie de sospecha sobre mí y no es lo peor que me puede pasar (...) Siempre lo he pensado como una suerte que he tenido, tampoco lo puedo negar, el haber crecido en un ambiente cinematográfico. De eso sí considero que me he aprovechado en cuanto a lo que he respirado, lo que he escuchado, lo que he visto", ha explicado Trueba en una entrevista con Europa Press.

Aun así, el cineasta ha asegurado que puede llegar a entender "ese prejuicio" aunque nunca ha hecho películas "dependiendo" de sus padres, y ha añadido que lo llega a ver "como algo bonito".

"Lo que no he hecho es jugar una partida amañada, sino a partir de mi realidad -que es que naces y te das cuenta de dónde estás y cuál es tu familia-. La cuestión es qué haces con eso y es verdad que decido continuar en el mismo oficio de mis padres. Con lo que eso conlleva. Hay una parte que también se puede ver como algo bonito (...) Esa etiqueta siempre va a estar ahí y no puedo hacer mucho contra eso", ha precisado.

'Volveréis' está escrita a seis manos -las de Trueba y sus dos protagonistas y habituales en las cintas del director, Itsaso Arana y Vito Sanz- y cuenta la historia de Ale y Alex, una pareja que tras quince años de relación decide separarse pero realizando una fiesta bajo la premisa de que "se deben celebrar las separaciones y no las uniones".

"Es una frase que en algún momento me dijo mi padre, que ha crecido en mi cabeza. Ahora me doy cuenta de que él me la lanza por lo que sea y la voy mitificando hasta el punto de que acabo haciendo una película con ella. Les propongo -a Itsaso y Vito- partir de esta frase y nos gustó mucho la idea de hacerla desde una cosa que no sabíamos bien si era una chorrada o no. Y sigo sin saberlo", ha bromeado Trueba sobre la idea que impregna el argumento y que en la cinta se le atribuye al padre de la protagonista, encarnado por el mismo Fernando Trueba.

En ese sentido, Sanz -que da vida a Alex, un actor protagonista en el trabajo de su pareja Ale- ha reconocido en la entrevista con Europa Press que fue una forma "divertida" de construir una historia que crece hacia esa fiesta de separación.

"Jonás nos hizo una entrega, una cosa de amistad. Le agradezco mucho que nos haya invitado porque hay algo en el proceso de escritura que es muy solitario y hacerlo entre amigos, con gente querida, siempre se hace más divertido. Y también es, joder, gratificante", ha apuntado.

"LAS MUJERES PODEMOS SER FRÁGILES Y FUERTES AL MISMO TIEMPO"

Itsaso Arana encarna a Ale, una directora que se encuentra trabajando en un largometraje en el que plasma su situación -lo que casi roza el "metacine"- y que Arana asegura que le ha permitido mostrarse "de otra manera" al ser un personaje "más antipático o más directivo" aunque no deja de lado la ternura.

En ese sentido, Arana ha reivindicado las historias femeninas, pero desde un punto de vista en el que las mujeres no solo deban ser "combativas y luchadoras", si no "frágiles y fuertes" al mismo tiempo.

"Con este despertar feminista hay una voluntad de contar más tipos de mujeres, más tipos de cuerpo, más tipos de edades, más formas de estar en el mundo, más caracteres. Pero al mismo tiempo está incipiente un riesgo en el que las mujeres que se retratan siempre son fuertes, combativas, luchadoras. Las mujeres podemos ser frágiles y fuertes al mismo tiempo. En 'Volveréis' me lo he pasado muy bien porque tenía un rol asociado normalmente a lo masculino. Era directora y yo me permitía poder tomar el espacio de otra manera, no pedir permiso ni perdón. Y está bien, pero el feminismo es mostrar lo que queramos de nosotras", ha añadido la también cineasta y directora de 'Las chicas están bien'.

SU ÚLTIMA PELÍCULA JUNTOS

Según los tres amigos, se trata de su última película, una que habla "de todas las anteriores".

"Llevamos 10 años de amistad y de aprendizaje en el cine. En esta última película hay un diálogo, tanto personal como profesional, en ese camino. Hay algo también de madurez. He llegado a un punto en el que siento que es una película de otra manera, también porque vitalmente estoy en otro lugar que no estaba hace 10 años, donde era más joven, más... no sé", ha concluido Sanz.