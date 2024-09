José Coronado y Diego Peretti recuperan el cine de suspense en 'Puntos suspensivos': "El ego en un actor es fundamental"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Coronado y Diego Peretti homenajean a los grandes clásicos del suspense en su última película, 'Puntos suspensivos' dirigida por David Marqués, en el que realizan durante casi 90 minutos un "duelo" dialéctico, en el que resalta el ego de ambos personajes entre mentiras, traiciones y amenazas.

"A mi me gusta mucho jugar y en esta profesión se puede hacer, por eso me gusta ser actor. Yo me he visto muy reflejado en mi personaje (Jota) porque el ego en un actor es fundamental", ha reconocido Coronado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la película en cines el próximo 20 de septiembre.

Sin embargo, para Peretti en la profesión hay una ambición "desmedida" y apunta a que el ego debe utilizarse para "hacer mejor las cosas y no sobrepasar a los otros". "Yo potencialmente veo a muchos como nuestros personajes. Algunos tratan de estar en los lugares para poder ser vistos y ser apreciados. El ego tiene que ir armónicamente con la avidez interna de querer hacer mejor las cosas, no de querer sobrepasar socialmente al otro", ha replicado.

"Lo único que a veces interesa son los reflectores y es ahí donde los actores comienzan a patinar. Les puede salir bien, pero internamente están rotos", ha agregado el argentino.

La película, según los actores, trata de recuperar el cine de suspense, que se ha perdido tanto a nivel nacional como internacional, mediante la lucha con la palabra y la inteligencia. En el caso de José Coronado, el actor reconoce que el duelo dialéctico que mantiene con Peretti en la película ha sido uno de las razones por las que se decantó por este proyecto. "A un actor siempre le gusta tener chicha para poder jugar", ha señalado.

"Me gustó mucho que se quisiese recuperar un cine de suspense que ya no se hace, y encima en el que no hay violencia, ni persecuciones de coches, ni mucha acción, pero sí que hay personajes que luchan con la palabra y con la inteligencia", ha recalcado.

Por su parte, Peretti ha destacado los giros que contiene la trama y el buen trabajo que se ha realizo en el guion para contar una historia "muy entretenida". "La solidez de la estructura dramática invita al actor a querer interpretarlo, a cada uno de sus personajes, entonces eso es muy agradable. A mí no me llegan guiones tan sólidos y tan bien estructurados como éste, todos los días. Entonces eso es muy satisfactorio", ha comentado el argentino.

Ambos actores han definido a sus personajes Leo y Jota como dos "descerebrados inmorales". "Son unos personajes que te pueden engañar muy bien, muy inteligentes y que al final te caen bien", ha señalado Peretti.

HOMENAJE AL SUSPENSE DE HITCHCOCK

El cineasta David Marqués, que también ha atendido a Europa Press, confía en que la película atrape al espectador y acceda a entrar en su trama laberíntica. "Queríamos crear un juego para el espectador, pero sin darle las reglas", ha apuntado.

El realizador afirma que se ha inspirado en película como 'La Soga', de Alfred Hitchcock, o 'La huella', de Joseph Mankiewicz. "Todo lo que pasa en 'Puntos suspensivos' ya ha pasado en otras películas. Porque jugamos con los tópicos de grandes clásicos", ha señalado.

Marqués ha lamentado, al igual que los actores, que el género del suspense se esté perdiendo, en pro de las películas de acción con violencia, disparos y persecuciones. "Nosotros hemos querido enfrentar a dos personas y ver hasta dónde se podía estirar esa tensión y hasta qué punto podíamos llevarlo", ha explicado.