Jumanji 4 ya está en marcha y tiene fecha de estreno

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Jumanji 4, la tercera entrega de la nueva era de la saga que arrancó con la icónica cinta original de 1995 protagonizada por Robin Williams, ya está en marcha. La secuela de Jumanji: Siguiente nivel, cuyo reparto estelar lo componían Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart y Jack Black, llegará a las salas de cine el 11 de diciembre de 2026.

Según informa Deadline, Sony Pictures ya ha iniciado las conversaciones con el director de las dos anteriores entregas, Jake Kasdan, y con Johnson, Hart, Black y Gillan, protagonistas de ambos filmes, para reunir nuevamente a este equipo de intérpretes que ha catapultado el potencial taquillero de la franquicia.

Hasta ahora, no hay ningún estreno más previsto para el 11 de diciembre de 2026, no obstante, el cuarto filme del disparatado juego de mesa tendrá que competir en cartelera tan solo 7 días después con Dune 3 y una película de Star Wars que por el momento no cuenta con título oficial.

La película original de Jumanji, estrenada en 1995 y protagonizada por Williams, amasó en la taquilla mundial 268 millones de dólares y fue el décimo largometraje con mayor recaudación de aquel año. Dirigida por Joe Johnston, la cinta es una de las más icónicas del género de fantasía y algunas de sus expresiones y elementos ya forman parte de la cultura popular.

En 2017 llegó a las salas de cine Jumanji: Bienvenidos a la jungla, una tardía revisión que alcanzó los 962 millones de dólares en taquilla. Su secuela, Jumanji: Siguiente nivel se estrenó en 2019 y también consiguió buenos resultados en términos de recaudación, amasando 801 millones de dólares. En total, los 3 largometrajes han logrado embolsarse más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial.

Aquellos que disfruten del tándem que forman frente y detrás de cámaras Johnson y Kasdan podrán ver la última película en la que han trabajado juntos, Red One, el próximo 6 de noviembre en cines. Un filme de fantasía y aventuras que también cuenta en su reparto principal con Chris Evans, Lucy Liu y J.K. Simmons.