Karra Elejalde defiende proyectar el documental sobre Josu Ternera en San Sebastián:"No sé por qué tenemos que prohibir"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Karra Elejalde ha defendido que se proyecte en el Festival de Cine de San Sebastián el documental de Netflix dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez en el que se entrevista al exdirigente de ETA 'Josu Ternera' porque "todo es susceptible de ser emitido" y "se tiene que juzgar lo que se trasluce de esa emisión".

"No sé por qué tenemos que prohibir cosas. ¿Empezamos a quemar libros otra vez?", ha dicho el intérprete al ser cuestionado, en una entrevista concedida a Europa Press, por la petición de que no se emita la película en el certamen donostiarra en un manifiesto difundido por intelectuales y por parte de las víctimas de ETA.

Elejalde ha precisado que no estaba al tanto del conflicto por la proyección y estreno en el Festival de San Sebastián, cuyo director, José Luis Rebordinos, ha insistido en que la película no blanquea a ETA y ha pedido verla "para opinar".

No obstante, el actor ha recordado que esto se "vivió hace mucho" en 2003, con el documental 'La pelota vasca; la piel contra la piedra', dirigido por Julio Médem, basado en entrevistas sobre el conflicto vasco.

"En aquel entonces me pareció lo mismo. Médem invitó a gente de una ideología y de la otra a hacer una entrevista y se montó (una película) de lo que dijeron unos y otros. A mí el hecho de montar lo que dicen unos y otros y proyectarlo no me parece ni bueno ni malo, me parece neutro, objetivo y lógico", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que sería distinto si se hablase de una película que "fomenta" actitudes negativas, como "el nazismo, la xenofobia o la homofobia".

El documental 'No me llame Ternera' inaugurará la sección 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián y completará esta sección que incluye otros 19 largometrajes españoles destacados del año. La película ofrece una entrevista exclusiva con 'Josu Ternera' y brinda una "dura e inédita mirada" a su trayectoria como dirigente de la organización terrorista ETA. El filme aborda también "algunos de los momentos decisivos de ETA" hasta su disolución en 2018, según ha detallado el certamen donostiarra.