Andrés Trapiello, sobre el documental de Josu Ternera: "Proyectar esto en un festival con dinero público, no"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Andrés Trapiello, uno de los firmantes de la carta dirigida al Festival de San Sebastián para que no se proyecte el documental de Netflix dirigido por Jordi Évole sobre Josu Ternera, ha reafirmado su posición en contra de esta programación recordando que se trata de un certamen que recibe dinero de las instituciones públicas.

"La libertad de expresión es absoluta para todo el mundo. Ahora, ¿con dinero público? No. En un festival con una relevancia social, pública e internacional como este, tampoco. Estamos hablando de si los espacios públicos están para darle voz a gente que son asesinos, confesos y convictos, que no han pedido perdón a las víctimas", ha explicado en declaraciones a Europa Press el autor.

Trapiello no considera que haya que esperar a verlo para pedir que no se proyecte en el certamen. "Esto es como si alguien te dice 'es que no se precipite usted en condenar el atentado, porque es que hay que esperar a ver cuál es el atentado'. El atentado ya se ha cometido y por tanto no hay que esperar a nada", ha remarcado.

Para el escritor, "las medidas cautelares se piden justamente para que, si se llegan a hacer efectivas, no causen el daño que luego va a ser irreparable". También cuestiona la diferencia de criterio del festival a la hora de programar este tipo de trabajos.

"No se puede dar un sí a un documental como este cuando hace dos años, sólo dos años, a un documental de las mismas características a favor de las víctimas no se emitió", ha lamentado. "El festival de San Sebastián solo quiere que se emitan los que se parecen a ellos. Los Évoles sí entran, pero los distintos no, y eso es también lo que estamos denunciando", ha indicado.

También ha avanzado que, cuando tenga la ocasión, lo verá porque "hay que estar obligados a conocer lo nuestro, pero también lo de los demás". "Évole es muy libre de hacer este documental. Netflix es muy libre de emitirlo, y nosotros de criticarlo", ha concluido.