Macarena García protagoniza 'Casa en llamas': "En la maternidad todavía hay mucha carga sobre la mujer"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actriz Macarena García protagoniza la nueva película de Dani de la Orden, 'Casa en llamas', en la que se reflexiona sobre la maternidad, y en concreto sobre las mujeres que lo dejan todo por cuidar a sus hijos.

"Hemos mejorado y estamos avanzando, pero veo que todavía hay mucha carga sobre la mujer en la maternidad. Los cuidados siguen recayendo en ellas y aún hay mucho trabajo por hacer y medidas que tomar", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del estreno de la cinta el próximo viernes 28 de junio en cines.

Macarena García apunta que en 'Casa en llamas' se muestra a Montse, una madre que lo ha dejado "todo" por sus hijos, interpretada por Emma Vilarasau, y a una madre más joven, interpretada por María Rodríguez Soto, que ha podido compaginar la maternidad con el trabajo. "Es una madre de otra generación que ha podido conciliar ambos mundos, pero que está agotada porque en el fondo todo está a su cargo", explica la actriz.

"Estamos a años luz de lo que pasaba hace diez años con la maternidad, pero todavía falta y todos somos conscientes de ello", remarca.

Respecto al papel que interpreta Vilarasau, Macarena García detalla que es una madre que representa a un "montón" de mujeres cercanas a los 60-70 años porque "se han dejado a sí mismas y están cansadas". "Son mujeres que lo han dejado todo por sus hijos, que se han encargado enteramente de los cuidados, se han dejado de lado y están cansadas. Qué mínimo que un agradecimiento", ha asegurado.

García señala que la película invita a agradecer a las madres sus esfuerzos en la crianza de los hijos, algo que ella no ha hecho a raíz de la película porque "lo había entendido antes" y es una acción que "a menudo" hace con su madre. "Esta película invita a tener conversaciones, a ser sinceros y a no dar por hecho a nuestros padres. No he necesitado hacer esa transición como hija", admite.

En la entrevista, la actriz señala que uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado en esta película ha sido el catalán, ya que se representa a una familia catalana, encabezada por Emma Vilarasau y Alberto San Juan, quienes se comunican en catalán con sus hijos, interpretados por María Rodríguez Soto y Enric Auquer.

"Yo no entendía el catalán, pero mi personaje sí. Tuve que hacer un gran esfuerzo por entenderlo. Ha sido un gran regalo para mi porque me ha obligado a presente en la escucha más absoluta", ha explicado.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de aprender el catalán porque para ella ha sido una "riqueza" y ha ensalzado que conviva el catalán con el español en la película. "Creo que es un plus porque creo que es muy importante la mezcla de los dos idiomas en una cinta. Es nuestra vida y es una riqueza que tiene España. Es un reflejo de nuestra vida y que se agradece mucho por su riqueza", ha afirmado.

LA 'CASA EN LLAMAS' NO ES UNA COMEDIA "AMABLE"

Por su parte, el director de la cinta Dani de la Orden, que también ha atendido a Europa Press, ha señalado que las dinámicas "egoístas" que se ven reflejadas en la familia de la cinta son muy comunes en la sociedad y reconoce que no es una comedia "amable".

"Es un drama con tintes de comedia y eso es lo que la hace particular. Yo he intentado que fuese un guion con un drama profundo y que el público vaya encontrando los puntos cómicos en situaciones dramáticas", ha precisado.

Dani de la Orden apunta que su intención como director de cine es demostrar que la comedia también puede dirigirse a espectadores "más exigentes o con ganas de ver cine autoral". "Creo que la comedia es un género que popularmente es muy agradecido pero a nivel de prestigio todavía le cuesta. Cuesta mucho calificar una película de muy buena cuando es comedia. Se cree que la parte más artística o más de prestigio se diluye a favor de la popularidad", ha explicado.

La 'Casa en llamas' es una producción de Sábado Películas y Playtime Movies en coproducción con 3Cat, Atresmedia Cine y ElioFilm con la colaboración del ICAA e ICEC y la participación de Netflix, Atresmedia y distribuida por VerCine.