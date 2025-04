Manuel Gómez Pereira dirige 'Un funeral de locos': "Ahora hay menos libertad para hacer comedia que en los 90"

- Quim Gutiérrez, Belén Rueda y Ernesto Alterio encabezan el reparto del remake español de la mítica película británica

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 11 de abril llega a los cines 'Un funeral de locos', remake español de la aclamada cinta británica 'Un funeral de muerte'. Manuel Gómez Pereira, director de populares comedias de los 90 como 'Boca a boca' o 'El amor perjudica seriamente la salud', dirige a un reparto coral encabezado por Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio y Belén Rueda y que completan nombres tan potentes como Inma Cuesta, Hugo Silva, Gorka Otxoa, Secun de la Rosa, Arturo Valls, Santi Ugalde o Antonio Resines.

Al igual que la original británica, "todo un referente" para el director, 'Un funeral de locos' apuesta por la comedia negra, un género que suele jugar con temas delicados. En un momento donde los límites del humor están constantemente en debate y la "cultura de la cancelación" de gatillo fácil hace estragos, Gómez Pereira reconoce que en los 90 era "más libre" a la hora de hacer humor, aunque también asegura que no sintió ninguna presión o se impuso ningún tipo autocensura al abordar ciertos temas en esta película.

"Tiendo a no autocensurarme, pero es cierto que a veces ahora hay momentos en los que tienes menos libertad. Yo me acuerdo en los noventa....", afirma el cineasta en una entrevista concedida a Europa Press en la que asegura que se niega "a tener ese planteamiento de censura o autocensura antes contar una historia" como esta, ambientada en el País Vasco en la que el funeral del cabeza de una tradicional y acomodada familia da lugar a todo tipo de situaciones incómodas y disparatadas.

"Ahora hay que tener más cuidado, pero yo no quiero quitarme esa posibilidad de contar historias que quieres contar", explica Gómez Pereira que matiza que no se trata de lanzar mensajes o chistes arriesgados o sobre temas sensibles para "decir lo que te dé la gana" porque sí, sino "de contarlo todo como lo debes contar".

El director que lamenta que muchas veces el público "está muy condicionado por mensajes absurdos que no tienen sentido" y "pasados de vueltas". Pero esa excesiva sensibilidad, matiza no es únicamente hija de los tiempos de Internet y las redes sociales. En este punto, rememora que cuando estreno 'Todos los hombres sois iguales, comedia de 1994 protagonizada por Imanol Arias, Antonio Resines y Juanjo Puigcorbé, y "de pronto me tacharon de machista cuando la película era todo lo contrario". "Hay que tener una capacidad de entender y de no encorsetar", insiste.

"No creo nada en la censura y menos en el humor. Ni en la autocensura", secunda María Luisa Gutiérrez, productora del filme que también denuncia que "nos estamos pasando con la necesidad de etiquetarlo todo". "Y creo que en el humor tiene que haber libertad. Porque si no, no es humor", proclama.

UN EQUILIBRIO COMPLICADO

En este sentido, Quim Gutiérrez, que 'En un funeral de locos' da vida al hijo menor del fallecido, señala que el equilibro entre la libertad creativa y las nuevas sensibilidades "es complicado".

"Como creador deberías tener libertad absoluta o casi absoluta, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que hay cosas... Bueno, por decirlo generalmente, hay colectivos que antes no teníamos en cuenta si podían sentirse ofendidos y, de pronto, tenemos que pensar nuestras palabras un par de veces", reflexiona el actor que cree que "en favor de un mayor respeto y una mayor inclusión, no está mal plantearnos en determinados momentos si las cosas pueden ofender".

"El respeto está en preguntar antes si eso te importa o no te importa, y desde qué punto de vista lo estás haciendo, entonces yo creo que ahí en comedia se podría permitir todo", apuntala Belén Rueda que encarna a la viuda en el filme y que coincide con sus compañero de reparto en lamentar que, como género, la comedia sigue siendo un género poco valorado.

Pero a pesar de ser menospreciada por la crítica o ignorada muchas veces en galardones como los Goya, la comedia, tal y como demuestran año tras año lo datos de taquilla, sigue teniendo el apoyo del público. "No sé porqué eso sigue pasando y es extraño, yo he hecho comedia y he hecho otro tipo de películas, otro tipo de géneros, y la gente lo agradece mucho y que se hayan reído", dice Ernesto Alterio que interpreta al otro hijo del finado y ensalza que mientras que el drama "es un terreno como más ambiguo, puede gustar más, menos", en la comedia "sabes al instante si está bien hecha o no".

El actor reconoce que "paradójicamente" la comedia sigue siendo considerada "como un género menor de alguna manera" pese a que para él como actor es "mucho más complicado" hacer una buena comedia que un buen thriller o un drama. "Intervienen un montón de factores en cuanto a ritmo, tempos, intensidades... que en otros géneros no hay que medir tanto", concluye. "Además, hay una idea errónea de que cuando estás haciendo comedia estás tratando los temas por encima y no estás profundizando y no es así. De hecho te permite hablar de temas que nos preocupan a todos pero desde un punto de vista mucho más luminoso", concluye Rueda.