María Zamora, Premio Nacional de Cine 2024: "España está a años de luz de Francia, Italia o Alemania en apoyar al cine"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La productora María Zamora, galardonada este lunes con el Premio Nacional de Cinematografía 2024, ha afirmado que España está "a años luz" de Francia, Italia o Alemania en el sector cinematográfico porque "ellos tienen medidas infinitamente más amplias" que España, donde cuesta "horrores" levantar los proyectos".

"Siento que todavía España está a años luz de cinematografías muy cercanas, como pueden ser nuestros vecinos, desde los italianos, alemanes y por supuesto los franceses, que tienen medidas de apoyo a su cine infinitamente más amplias que las nuestras", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

María Zamora agrega que, pese a que el sector español está "en peores condiciones" que los países del entorno, las producciones consiguen que "represente" al país en festivales internacionales. "Creo que hacemos mucho más de lo que recibimos por parte de las instituciones", ha subrayado.

La galardonada apunta que los productores hacen un esfuerzo "titánico" para que los proyectos salgan adelante al tener que contar con "un montón de fuentes distintas". "Normalmente, mis películas están financiadas vía coproducciones internacionales, es decir, tienes que aunar a mucha gente y que todos miren hacia un mismo objetivo, que es sacar adelante un proyecto en el que crees", ha subrayado.

Por otro lado, Zamora ha afirmado que la mirada de los hombres en el sector audiovisual se ha "educado" y ahora hay "sensibilidad" en que haya una cierta paridad en los proyectos cinematográficos. "Durante muchísimos años no ha existido la paridad, tanto en los premios como en comités de selección de festivales o proyectos. Todos los que han estado en las mesas de decisión han sido hombres y su mirada es la que es. Ahora, por suerte, se ha educado esa mirada", ha manifestado

Sin embargo, María Zamora cree que "aún queda un largo camino" para conseguir la igualdad en el sector y anhela que "ojalá no tenga sentido" luchar por ello porque "ya no haga falta".

"ESTABA ENTRE PESCADO Y ALUCINANDO"

La productora ha confesado que la noticia, transmitida por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha cogido por sorpresa mientras estaba en la lonja de pescado del puerto de Vigo. "Estaba localizando para la próxima película de Carla Simón y me ha cogido entre pescado. Estaba alucinando", ha comentado.

María Zamora ha señalado que no tenía ni "idea" de que hoy se fallaba el Precio Nacional, dotado con 30.000 euros, y asegura que al coger la llamada ha reconocido la voz de Urtasun. "El ministro me ha contado cómo ha sido el proceso y parece ser que todos estaban de acuerdo. Han decidido darme el premio en base a mi carrera y porque valoraba que en los últimos años he puesto como valor el cine de autor independiente", ha enfatizado.

En el momento de la noticia, María Zamora estaba con Carla Simón, que recibió el mismo premio el pasado año. "Mientras yo estaba hablando, ella estaba sonríendome y me había dicho que ya se había enterado. Ha sido muy bonito y se ha puesto muy contenta por mí", ha relatado.

El jurado ha reconocido a María Zamora por "su apoyo al cine independiente y arriesgado. En su trayectoria, María Zamora ha fortalecido la presencia del cine independiente español en el mercado internacional, incidiendo en miradas sensibles y diversas".

A su vez, ha destacado que la productora "en 2023 obtuvo la Concha de oro de San Sebastián a la película 'O corno', así como su implicación en múltiples producciones que consiguieron ocho nominaciones a los Premios Goya de 2024".