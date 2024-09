Marisa Paredes recuerda en 'Mucha mierda' la huelga actoral de 1975: "Ahora es difícil, no se ve necesidad"

Critica que las grandes plataformas pidan a los actores "renunciar a sus derechos de imagen"

SAN SEBASTIÁN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marisa Paredes, que recuerda en el documental 'Mucha mierda' la huelga actoral de 1975, ha asegurado que ve "difícil" que actualmente se lleve a cabo una huelga de este tipo en España porque cree que "no se ve necesidad", al tiempo que ha criticado que las grandes plataformas pidan a los actores "renunciar a sus derechos de imagen".

"Es difícil, porque no se ve la necesidad de eso. Cuando me dieron un contrato a firmar para una plataforma con la que hice un capítulo de una serie, entre esos detalles venía el que yo renunciaba a todos mis derechos de imagen, y pensé '¿no os parece terrible firmar contra algo que nos ha costado mucho conseguir, que es tener derechos de imagen, que no los teníamos?'. Es como si ahora te dijeran que no descansaras en el teatro, entonces harían huelga, pero haría falta para eso que les quitaran unos derechos que se consiguieron a base de luchar, entonces se darían cuenta", ha asegurado en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, la actriz considera que se están dando pasos a porque falta "solidaridad, información y lectura" y ha defendido que los conflictos se resuelven "en grupo".

"La unión hace la fuerza, es la unión lo que ha cambiado las cosas. Los derechos de los negros, de las mujeres, de los obreros, de los niños... Todos se han conseguido a base de luchar. Es así la historia. Las empresas, si no les pides las cosas, no te las dan. Y a veces, para que te las den, tienes que decir que no trabajas", ha reiterado la actriz.

Paredes es una de las artistas que cuenta su testimonio en 'Mucha mierda', documental dirigido por Alba Sotorra que se presenta en la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián y que narra la huelga a la que llegó al colectivo teatral en 1975 para reivindicar la reducción de la jornada laboral.

"LA FRASE DE 'HACERLO POR AMOR AL ARTE' HA PESADO MUCHO"

Sin embargo, esa precariedad, explica la directora, sigue presente en la industria cinematográfica actual, donde Sotorra asegura hay mucha "romantización" de la vulnerabilidad, algo por lo que no ve "inpensable" que se produjese una huelga como la de entonces.

"En el cine hay esta cosa de la pasión, de la visibilidad, de un proyecto, de: 'Para ti es una suerte trabajar aquí, entonces no hace falta que cobres'. Y eso sigue pasando muchísimo y es algo que hay que terminar ya porque es muy poco digno. Es como que no se muestra respeto por tu trabajo. La frase de hacerlo por amor al arte ha pesado mucho. En la película se comenta que no es romántico cobrar por tu trabajo", ha destacado Sotorra en una entrevista con Europa Press.