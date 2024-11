Mickey 17, la película del director de Parásitos protagonizada por Robert Pattinson, retrasa su fecha de estreno

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Mickey 17, la primera película dirigida por el oscarizado Bong Joon-ho desde Parásitos, ha aplazado una vez más su fecha de estreno. En un principio, el filme estaba previsto para marzo de 2024, pero debido a los retrasos ocasionados por las huelgas de actores y guionistas, lo último que se sabía es que iba a llegar el 31 de enero de 2025. Ahora, Warner Bros ha anunciado que la cinta protagonizada por Robert Pattinson aterrizará finalmente en las salas el 18 de abril de 2025.

En esta ocasión, el cambio de la fecha de estreno no tiene nada que ver con retrasos de producción, sino que el estudio ha decidido aprovechar el vacío dejado en las salas IMAX por el biopic de Michael Jackson. Así, Mickey 17 ocupará la fecha en principio reservada para la cinta de Antoine Fuqua y esta llegará a los cines más adelante, el 3 de octubre de 2025, acercándose a la temporada de premios.

"Cuando la fecha del 18 de abril estuvo disponible, nos apresuramos a reservarla para Mickey 17", ha explicado un representante de Warner Bros en un comunicado recogido por Collider. "Estamos encantados con la nueva fecha, y muy contentos de que la película esté disponible para el público en IMAX", expresó. En un efecto dominó, la antigua fecha destinada a Mickey 17 ha sido ocupada ahora por el estreno de La acompañante, que iba a llegar el 10 de enero y por tanto se retrasa unas semanas.

Basada en el libro Mickey 7, de Edward Ashton, la cinta sigue a Mickey, un "prescindible", un hombre que, encargado de las misiones más peligrosas, cada vez que muere, vuelve a la vida gracias a la clonación. Todo se complica cuando dos réplicas se encuentran coexistiendo, lo que enseguida les pone en el punto de mira de una eliminación definitiva.

Junto a Pattinson, completan el reparto de Mickey 17 Naomi Ackie (Master of None), Steven Yeun (Nope), Toni Collette (Puñales por la espalda), Holliday Grainger (The Capture) y Mark Ruffalo (Pobres criaturas), entre otros.