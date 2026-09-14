Miguel Rellán, Premio de Honor del Festival de Cine de Madrid: "Me lo merezco por mi contribución al corto"

El actor Miguel Rellán recibe el Premio de Honor ‘Estrella de Madrid’, durante la inauguración del 35 Festival de Cine de Madrid, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La 35ª edición del Festival de Cine de Madrid (FCM-PNR) se celebra en la capi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Miguel Rellán ha recibido este lunes el Premio de Honor del Festival de Cine de Madrid durante la ceremonia de inauguración del certamen, que celebra la 35 edición hasta el próximo domingo, 20 de septiembre, y ha bromeado al decir que acumula premios porque se va haciendo mayor, aunque ha reivindicado que "lo difícil es merecerse" un reconocimiento, parafraseando al escritor Albert Camus, quien decía que si uno se dedica a una disciplina artística y aguanta, "tarde o temprano te dan un premio".

"Yo tengo este premio porque voy siendo mayor, no sé si el resto de los que tengo me los merezco, pero este sí por mi contribución al mundo del cortometraje. Hago todos los que puedo, pero lo hago por una cuestión matemática, por devolver algo. Es un deber", ha afirmado el actor en un acto celebrado en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Rellán ha recibido el galardón de las manos de su amiga y compañera María Garralón, quien ha elogiado la capacidad "tan grande" de trabajo del actor, su curiosidad y su "gran sentido de la justicia". "Miguel es de esas personas que te llegan al corazón. No para quieto. Es actor por naturaleza", ha subrayado.

Antes de recibir el galardón, el Festival de Cine de Madrid le ha dedicado un vídeo homenaje en el que varios actores le daban la enhorabuena y las gracias por su apoyo en la profesión. Entre ellos destaca la aparición de Luis Tosar, Malena Alterio, Álex García, Antonio Resines o Pepe Viyuela, entre otros.

UNA EDICIÓN CON 90 PROYECTOS

El codirector del Festival de Cine de Madrid, David Torres, ha explicado que el certamen ha recibido este año más de 600 proyectos, de los que finalmente se proyectarán alrededor de 90, entre ellos 47 cortometrajes de la Sección Oficial, que además es la sección preseleccionadora de los Premios Goya.

El programa incluye también una Sección Oficial de Largometrajes con cinco títulos: 'Forqué, el oficio de hacer cine'; 'Borau y el cine'; 'Cecilia Bartolomé: Tan lluny, tan a prop'; 'En casa de muñecas'; y 'El poder del silencio'.

Además, el festival incluye la sección el Panorama de Cine PNR, con cuatro largometrajes y alrededor de 25 cortometrajes, además de las secciones Cine Molón, dirigida al público infantil, y Cine Sordo. En este sentido, Torres ha destacado el avance del festival en materia de accesibilidad con la puesta en marcha de 'Cines sin Barreras', una sección piloto que incluirá proyecciones con audiodescripción.

"Por desgracia no hemos conseguido los subtítulos descriptivos pero sí está subtitulada por completo toda la sección oficial de cortometraje. La idea es avanzar en esa línea el año que viene", ha manifestado.

Por su parte, el coordinador de la Zona Industria, Diego Corsini, ha reivindicado la necesidad de "cuidar" espacios como el Festival de Cine de Madrid, ya que tanto el cine independiente como el cortometraje y el largometraje de autor han tenido que "costar horrores" para conseguir proyectar sus películas en pantalla grande.

"Este tipo de festivales permiten esos espacios y permiten que podamos lograr esos sueños", ha señalado. Corsini ha destacado que la organización trabaja para favorecer la incorporación de nuevos realizadores a la industria cinematográfica y ha señalado que la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), vinculada al certamen, cuenta con alrededor de 300 socios en todo el país.

En esta línea, ha puesto en valor la quinta edición del LAB PNR, un laboratorio para el desarrollo de proyectos de cortometraje cuyos trabajos podrán verse durante esta edición del festival, así como la cuarta edición de la Zona Industria, que se desarrollará desde este lunes y hasta el viernes en la sede de DAMA con conversatorios, entrevistas y exposiciones sobre financiación, cine independiente y cortometraje.