Movistar Plus+ producirá nuevas películas de los Javis, Alauda Ruiz de Azúa y el debut cinematográfico de Berto Romero

JORGE FUEMBUENA / M+

- 'Los Tigres' de Alberto Rodríguez y 'Sirat' de Oliver Laxe verán la luz este año en cines

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, 'Cinco minutos más', de Berto Romero y Javier Ruiz Caldera, y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi son las nuevas producciones originales de cine de Movistar Plus+. Además, la plataforma también confirmó que otros de sus largometrajes ya anunciados, 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, y 'Sirat', película de Oliver Laxe y Santiago Fillol, verán la luz este año en cines y que 'El ser querido', el nuevo filme de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, protagonizado por Javier Bardem comenzará su rodaje en unos días.

"El cine es fundamental para Movistar. En torno al 25 por ciento de la gente que se da de alta en Movistar lo hace para ver películas y el consumo de películas en nuestra plataforma está cerca de 30 por ciento. El cine es, junto con las series, los documentales y no ficción y, por supuesto, el deporte, uno de cuatro grandes pilares sobre los que se asienta la propuesta de Movistar Plus+", afirmó Domingo Corral, director de contenidos de Movistar Plus+ en la presentación de celebrada en Madrid en la que estuvo acompañado de los responsables creativos de los filmes anunciados.

Allí volvió a reafirmar la decidida apuesta de "cine en las salas de cine" y proyectos con "proyección intenacional" y mirada de autor. "Una autoría entendida como obras que responden a una mirada creativa, a una visión y ambición de creadores y creadoras. Ese es el tipo de cine que queremos impulsar. Queremos salir de todo lo que es las fórmulas, todo lo que es el cliché, y sí, queremos sorprender con las películas que hacemos", señala Corral para dar la palabra precisamente a los autores de los proyectos cinematográficos.

Entre las novedades destaca 'La bola negra', la segunda película de Javier Ambrossi y Javier Calvo en la que los creadores de 'La Mesías' llevarán al cine una obra de teatro inacabada de Federico García Lorca de la que se solo se conservan cuatro páginas.

El filme, que estará producido por Movistar Plus+, comenzará a rodarse en septiembre u octubre de este año, seguirá las "heridas" de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas ubicadas en los años 1932, 1937 y 2017. 'La bola negra' será, según adelantaron los cineastas, "una reivindicación 'queer' de una parte la historia de nuestro país".

Y tras el éxito de su primera serie, 'Querer', Alauda Ruiz de Azúa regresa al cine con 'Los Domingos', una película que seguirá los pasos de Ainara, una joven idealista y brillante, tiene que decidir qué carrera universitaria estudiará. O al menos, eso espera su familia que haga, pero ella cree que su futuro puede estar en otro sitio.

"Estoy muy ilusionada con el rodaje de 'Los domingos', siento que hay algo muy especial en este proyecto, en este momento... De alguna manera, 'Cinco Lobitos' y 'Querer' son ladrillos de la casa de 'Los domingos'", ha señalado la directora que en su nueva película contará con un elenco encabezado Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aramburu, presentando a la joven Blanca Soroa. La película iniciará su rodaje en febrero en distintas localizaciones de Bizkaia.

BERTO, ATRAPADO EN UN BUCLE

Entre los nuevos originales cinematográficos de Movistar Plus+ también está 'Cinco minutos más', la primera película escrita por Berto Romero. Tras las series 'Mira lo que has hecho' y 'El otro lado', ahora Berto se sumerge en el género fantástico en un filme sobre un matrimonio atrapado en un bucle temporal que él mismo protagonizará y que estará dirigido por Javier Ruiz Caldera.

"'Cinco minutos más' es un guion escrito por pura necesidad artística, un impulso creativo que me asaltó y me arrebató con fuerza sin que nadie me lo pidiera", afirma Berto que dice sentirse "orgulloso" de haber "colado" una película de bucles temporales. "Creo que vamos a sorprender con la propuesta. Es un genero de ciencia ficción, pero hiperrealista", apunta Ruiz Caldera.

Durante la presentación también tomó la palabra Alberto Rodríguez, que estrenará este año 'Los Tigres', un thriller protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, en el que dos hermanos, Antonio y Estrella, que trabajan en el mundo del buceo industrial, se ven envueltos en una complicada trama que los pondrá a prueba.

Una película cuyo rodaje, recuerda el director de 'La isla mínima' o 'Modelo 77', ha sido "una aventura diaria". "Hay sido la película con más incertidumbre que he hecho, pero la aventura ha merecido la pena", afirma el cineasta que promete un viaje inmersivo "a un mundo y un medio desconocido y salvaje: el mar".

Tambén este año verá la luz 'Sirat', la nueva película de Oliver Laxe que sigue los pasos de una familia que busca a su hija perdida en mitad de una remota rave en medio de las áridas y fantasmagóricas montañas del sur de Marruecos. Una historia que encuentra el "equilibrio entre algo de género para el gran publico y algo más sutil, mas sensorial o poético".

"Ha sido sin duda mi película más difícil hasta el momento, un rodaje extremo en localizaciones de Teruel, épicas y bellas por igual. Hemos pasado de los varios grados bajo cero de las noches de invierno aragonesas al calor extremo del desierto del Sahara en pleno verano", reconoce Laxe que en este filme cuenta con un elenco encabezado por Sergi López y el joven Bruno Núñez junto un grupo de actores no profesionales, algo habitual en el cine de Laxe.

"BARDEM HACE DE DIRECTOR MEJOR QUE YO"

Javier Bardem y Victoria Luengo encabezan el reparto de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. "El ser querido' es una historia sobre un padre y una hija que tienen que convivir con el relato del otro", adelanta el cineasta que, a punto de iniciar la filmación, ya ha comenzado los ensayos con los actores.

"Es curioso porque Javier Bardem hace de director de cine, ayer hicimos un ensayo y lo hace mejor que yo. Empieza a dirigir y dice cosas que a mí no se me hubieran ocurrido", dice entre risas Sorogoyen. Raúl Arévalo, Marina Foïs, Mourad Ouani, Raúl Prieto, Melina Matthews, Nuria Prims, Pablo Gómez Pando y Malena Villa completan el reparto del filme cuyo rodaje arranca el 1 de febrero y se extenderá a lo largo de diez semanas en distintas localizaciones de Fuerteventura y Madrid.