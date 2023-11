Nia DaCosta defiende 'The Marvels' ante las críticas machistas: "Es muy importante mostrar mujeres en estos papeles"

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Este jueves 9 de noviembre llega a los cines 'The Marvels', la nueva película del Universo Cinematográfico Marvel. El estreno de la última entrega en este 2023 de la ya muy extensa franquicia viene marcado por la huelga de actores aún vigente en Hollywood y, otra vez, por las críticas machistas contra su reparto. Críticas centradas especialmente en Brie Larson, actriz que da vida a la Capitana Marvel y que ya sufrió estos ataques de odio en la primera película estrenada en 2019.

"Es muy importante seguir mostrando diferentes tipos de héroes, mostrar a mujeres en este tipo de películas y en estos papeles", ha asegurado Nia DaCosta, directora del filme, en una entrevista concedida a Europa Press en la que la cineasta ha expresado su alegría por poder unir a la Capitana Marvel con Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Ms. Marvel (Iman Vellani), tres de las heroínas más poderosas de la saga 'marvelita'.

"Es realmente emocionante poder traer no solo a una, no solo a Brie Larson, sino a otras dos heroínas increíbles junto a ella", celebra DaCosta que confiesa que intenta no escuchar a los fans con opiniones destructivas. "Suelo darles la espalda. He formado parte de muchas comunidades de fans mientras crecía y lo que me encanta de esto es que las personas se unen por amor a algo. A veces, cuando amas mucho algo, si no resulta como querías, la respuesta puede ser muy negativa o muy intensa", reflexiona al respecto. "Creo que, en su mayor parte, la gente está emocionada de poder ver a estas mujeres nuevamente en la gran pantalla", confía.

"Es genial que con 'The Marvels' podamos seguir manteniendo la presión por una representación justa de las mujeres en el cine", se une la productora de la película, Mary Livanos. "Esta cinta ha sido hecha por muchísimas mujeres delante y detrás de las cámaras. Y realmente lo único que somos es grandes fans de estos personajes y de este mundo", manifiesta la ejecutiva.

La compositora Laura Karpman, ganadora de cinco premios Emmy y encargada de la banda sonora de 'The Marvels', coincide con la necesidad de seguir poniendo el foco en este tipo de historias y de personajes. "Recuerdo la primera vez que vi 'Wonder Woman'. Estaba en la butaca del cine y ya en la primera escena pensé: 'No sabía que necesitaba ver esto'. Me llegó mucho", rememora.

HUELGA DE ACTORES

A pesar de los halagos por parte de todo el equipo, las tres protagonistas de 'The Marvels' no puede promocionar la película. Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris son parte del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), que actualmente se encuentra en huelga contra los estudios para demandar condiciones laborales más justas. "Espero que termine lo antes posible y que los actores obtengan un acuerdo justo", les apoya DaCosta.

"El Sindicato de Directores (DGA) y el Sindicato de Guionistas (WGA) ya pasaron por esas negociaciones. La WGA mantuvo la huelga durante mucho tiempo y fue muy duro para la industria. Pero era muy importante que hicieran valer sus derechos y obtuvieran lo que era justo. Así que espero que puedan lograr lo mismo", añade la directora. "Todos desearíamos poder estar celebrando ahora mismo con nuestro increíble elenco. Espero que se llegue a un acuerdo justo lo antes posible para que podamos volver a trabajar, celebrar y hacer más cosas juntos. Todo mi apoyo a nuestras actrices", señala Livanos

Además de Larson, Vellani y Parris, 'The Marvels' cuenta en su reparto con Samuel L. Jackson como Nick Furia, Zawe Ashton como la malvada Dar-Benn o Gary Lewis como el Emperador Drogge. La película se estrena en cines el 9 de noviembre.