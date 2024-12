Nicole Wallace: "He aprendido lo difícil que es ser mujer en la industria y ser escuchada, protegida y respetada"

- Protagoniza 'Culpa tuya', la segunda entrega de la saga basada en los libros de Mercedes Ron

Este viernes 27 de diciembre llega a Prime Video 'Culpa tuya', la segunda entrega de la trilogía cinematográfica basada en la saga literiaria 'Culpables' escrita por Mercedes Ron y protagonizada de nuevo por Nicole Wallace. En una entrevista con Europa Press, la joven actriz, que saltó a la fama siendo una adolescente con 'Skam España', ha analizado la situación de la industria, sacudida desde hace ya meses por diversos casos de acoso sexual, lamentando que todavía sea tan "difícil" sentirse "escuchada, protegida y respetada".

Wallace, que en 2023 ya protagonizó 'Culpa mía' junto a Gabriel Guevara, también estrenó el pasado año 'Ni una más', serie de Netflix en la que coincidió con Guevara bajo la dirección de Eduard Cortés, realizador que recientemente ha sido acusado de acoso sexual por más de 50 mujeres. "Cuando era más pequeña, igual era más inocente, pero he ido aprendiendo con el tiempo lo difícil que es ser mujer, y ser mujer joven, en la industria. A veces hay que luchar con uñas y dientes para ser escuchada, protegida y respetada", señala.

Aunque la interprete asegura que se van "haciendo avances", también confiesa que admira a actrices más mayores, como Najwa Nimri, a las que se "juzga mucho" por su actitud. "Son criticadas por ser más bordes, mandonas o estrictas", cuenta, haciendo el gesto de las comillas. "Les decimos eso porque son mujeres, porque si hay un hombre que se enseña así, decimos que simplemente es un hombre con las cosas claras. Cuando lo vemos en mujeres, decimos que es una diva", esgrime.

"Hay que ser divas durante mucho tiempo para hacerte respetar porque si no, de majas y de profesionales, nos callamos muchas cosas y acabamos de tontas. He aprendido mucho durante estos últimos dos años sobre todo", añade, aunque admite que disfruta siendo parte de la industria porque "desde dentro es donde se provoca el cambio".

"En sets, en reuniones y en conversaciones en donde puedo yo sentir que hago una diferencia. Estamos en ello", sentencia Wallace que se ha mostrado muy activa en redes sociales condenando este tipo de casos, agradeciendo la valentía de las mujeres que denuncian y reivindicando más apoyo por parte de sus compañeros masculinos de profesión.

UNA REPRESENTACIÓN DEL AMOR MÁS ADULTA

En esta nueva entrega de la adaptación de 'Culpables', dirigida por por Domingo González, muestra cómo avanza la relación de los protagonistas pese a los impedimentos familiares. El personaje de Wallace, Noah, cumple 18 años y su relación con Nick atraviesa grandes cambios. "Se tienen que enfrentar a lo que es una relación más adulta, a lo que se necesita para que una relación salga adelante, aparte de quererse y tener química", comenta.

La primera entrega recibió algunas críticas por su representación tóxica de las relaciones, pero Wallace defiende que "subestimamos a los adolescentes muchísimo y creemos que no son capaces de entender". "Queremos darle todo muy masticado al espectador, pero sí hay una responsabilidad como creadores de historias y medios de información. Nuestros mensajes calan a las personas, sobre todo a gente muy joven", subraya la actriz. que afirma sentirse más orgullosa de esta segunda entrega por su "mensaje más importante que en la primera".

"No creo que sea una relación tóxica la que tienen. Creo que usamos la palabra 'tóxica' cada vez más para cualquier cosa, está quitándose la importancia y el peso que tiene. Nick y Noah tienen una relación como cualquier otra, con sus cosas buenas y sus cosas malas", expone.

"La relación evoluciona. En la primera película no había toxicidad. Los guiones están cuidados y con una perspectiva, no voy a decir feminista, pero de inclusión", defiende Domingo González. "Quien haya leído los libros, sí se ve ese trabajo. En la primera película había ciertas cosas que no queríamos mostrar o que nos sentíamos con la responsabilidad de que no se puede contar de cierta manera. En esta segunda película, lo que se ve es una relación más adulta", comenta Carolina Bang, productora del filme.

Marta Hazas, Iván Sánchez, Eva Ruiz, Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño completan el reparto de 'Culpa tuya', que llega este viernes 27 de diciembre a Prime Video.