'Núremberg', 'La voz de Hind' y 'Blue Moon' llegan este viernes a los cines

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cartelera de este viernes incluye algunos de los estrenos más esperados de esta temporada. 'Núremberg', 'Blue Moon' y la impactante película 'La voz de Hind', basada en la historia real de una niña palentina. 'Singular', 'Coartadas' y 'Flores para Antonio' son las propuestas del cine español para los próximos siete días y para el público familiar las salas ofrecerán la secuela de 'Zootrópolis'

Coincidiendo con el 80 aniversario de los Juicios de Núremberg, llega a los cines 'Núremberg', escrita y dirigida por el cineasta James Vanderbilt y basada en la novela 'El nazi y el psiquiatra' del periodista estadounidense Jack El-Hai. La cinta se sitúa de pleno en los juicios celebrados hace 80 años por los Aliados tras la derrota del régimen nazi. Russell Crowe y Rami Malek interpretan respectivamente al temible líder nazi Hermann Göring y al psiquiatra encargado de dictaminar su estado psicológico en esta emocionante película basada en uno de los capítulos más definitorios de la historia recientente.

En 'La voz de Hind', ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, la directora Kaouther Ben Hania realiza una recreación de la historia real de una niña de seis años palestina que quedó atrapada bajo los disparados en la ciudad de Gaza. Un relato humanista y desvastador que sumerge al público, a través de las grabaciones reales registradas aquel día, en el intento desesperado por rescatar a la pequeña.

Ethan Hawke y Margaret Qualley protagonizan una de las películas más esperadas del año con 'Blue Moon', dirigida por Richard Linklater que se adentra en la vida del célebre letrista Lorenz Hart, a través de una representación que combina reconstrucción histórica, conflicto creativo y el peso emocional de la fama. 'Blue Moon' recurre a un diseño de producción que recrea con detalle la estética neoyorquina de los años cuarenta.

En 'Puñales por la espalda: De entre los muertos', Daniel Craig vuelve a encarnar al prestigioso detective Benoit Blanc en una nueva entrega de la exitosa franquicia de misterios dirigida por Rian Johnson. Acompañan a Daniel Craig en el reparto Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis.

CINE ESPAÑOL

En el apartado de cine español, este fin de semana llega a los cines 'Singular', el thriller de Alberto Gastesi protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey en el que doce años después de la muerte de su hijo, los protagonistas deciden reencontrarse. Ella es especialista en Inteligencia Artificial, él abandonó la profesión para vivir retirado de la civilización. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.

Leo Harlem, Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, y Salva Reina protagonizan 'Coartadas', la comedia dirigida por Martín Cuervo en la sobre una empresa especializada en crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones.

En 'Flores para Antonio' una hija se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario, fallecido cuando ella tenía 8 años. Él es Antonio Flores, ella la también célebre actriz Alba Flores. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

Otra cinta española que llega a los cines es 'Bella', protagonizada por Michelle Jenner y Víctor Clavijo, en la que se aborda una historia de abusos y violencia psicológica.