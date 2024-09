Paula Ortiz: "Almodóvar me recuerda a Buñuel. Los dos tienen un mundo único y trascienden lo real"

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

La cineasta Paula Ortiz, que este domingo presenta en San Sebastián su nueva película 'La virgen roja' que se estrena fuera de concurso, ha comparado a Pedro Almodóvar con Luis Buñuel, ambos ganadores del León de Oro en el Festival de Venecia, por el "mundo único" que han creado en sus películas y que les ha llevado a "conseguir hacer un gesto artístico y transformador".

"Tanto Buñuel como Almodóvar me parece que trascienden lo real y hay algo en eso que nos transforma de una manera muy poderosa. Son dos autores con un mundo absolutamente único, que han reconstruido el reflejo del mundo de una forma diferente, única, y que han conseguido hacer un gesto artístico y transformador", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

La cineasta ha elogiado la victoria de Almodóvar en Venecia, con su primera película en ingles 'La habitación de al lado', y califica al manchego de "genio", a la vez que se declara como "admiradora" de su cine. "Hay algo que yo admiro mucho de Almodóvar, y es como hace del gesto estético un gesto afectivo, emocional, profundo y político. El código que él ha creado, que es único, me parece valiosísimo", ha ensalzado.

"Me alegro muchísimo por él porque creo que es muy valioso su cine, muy valioso a nivel internacional, y muy valioso en nuestra cultura", ha añadido. Además, Paula Ortiz también ha elogiado el discurso que ofreció Almodóvar, tras subir al escenario a recoger su León de Oro, desde donde reivindicó que el ser humano "debe ser libre para vivir y morir cuando la vea sea insufrible".

"Me emocionó mucho lo que él dijo y cómo lo dijo y cómo recibió el premio, porque lo hizo desde un lugar muy afectivo y muy hermoso", ha recordado.

Paula Ortiz presenta en San Sebastián 'La Virgen roja', un 'true crime' "bárbaro" sobre Hildegart Rodríguez, una niña prodigio conocida por su brillantez intelectual, a la que su madre asesinó en 1933. "Es un 'true crime', pero la historia central no radica en la muerte de una hija a manos de su madre. Es un conflicto que se termina convirtiendo en algo político y que está imbricado con la filosofía de la época y unos impulsos idealistas que superaban la realidad", ha explicado.

'La virgen roja' aborda una historia que, para la cineasta, "se negó, se silenció y se borró de muchas mentes". "Hildegard lanzó al futuro muchos debates que en ese momento se silenciaron, se quedaron ahogados e inacabados, pero que se han retomado ahora y que son de sorprenderte actualidad. Ella anunciaba prácticamente muchas de las grandes cuestiones del feminismo y del género", ha señalado la cineasta.

Paula Ortiz revela que ella conoció la historia de Hildegart en la carrera de Filología, lo cual le dejó "absolutamente obsesionada" y lamenta que cuando se estudia a los grandes autores de la Segunda República, como Lorca o Buñuel, no se mencione a Hildegart. "Es curioso cómo no nos ha llegado a nuestra generación el caso de Hildegart Rodríguez. Es una pena que las historias se pierdan. Si no se traen de nuevo encima de la mesa, si no se reconstruyen y se proyectan y se vuelven a lanzar al mundo, se olvidan", ha afirmado la realizadora que reivindica los "mecanismos de memoria".

Hildegart Rodríguez, interpretada por Alba Planas, fue una joven a la que su madre trató de educar siguiendo la eugenesia, lo que le llevó a convertirse en uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina y una de las pioneras del feminismo. La madre de Hildegart, Aurora Rodríguez, acabó con la vida de su hija, a la que se refería como "proyecto", tras unas disputas al alcanzar la joven la mayoría de edad.

En un ejercicio de imaginación, Paula Ortiz sostiene que el futuro de Hildegart hubiese seguido vinculado a la política o a la formación, si bien fuera de España porque "se hubiera tenido que exiliar". "A veces pienso que hubiera sido profesora en Estados Unidos, en Harvard o un sitio así, porque seguramente se hubiera tenido que exiliar. Quién sabe si en algún país latinoamericano la hubieran reabsorbido en algún partido político o en el propio Estados Unidos o en Inglaterra donde ya tenía muchas relaciones o en Francia", asegura.

Por último, cree que en la actualidad no se podría dar una historia tan "extrema y brutal", pero advierte que hay mecanismos que se repiten. "Ahora hay una conciencia muy fuerte de la libertad propia y de la comprensión ajena, aunque en el fondo vivamos en una sociedad que quiere poseer y controlar", ha comentado.

"HAY DESCONFIANZA EN DAR A LAS MUJERES LAS GRANDES PRODUCCIONES"

Durante la entrevista, Paula Ortiz considera que le hubiera costado mucho sacar adelante una película como 'La Virgen Roja', si se hubiese tratado de una figura histórica masculina, y lamenta que en la actualidad sigan teniendo vigencia algunas asociaciones culturales "muy ancestrales", como las muñecas son para las niñas y los balones para los niños.

"Creo que no hay más que echar un ojo alrededor para ver qué cantidad de películas se hacen de mujeres y son unas películas siempre circunscritas a unas producciones muy pequeñas, dentro de los márgenes y dentro de unos temas que te han de ser propios: maternidad o temas afectivos. Inconscientemente hay una desconfianza en otorgarle a las mujeres una gran producción que vaya al centro de la audiencia y que aborde temas generales", ha afirmado.

ENCUENTRO CON EL PAPA

Por otro lado, Paula Ortiz también ha recordado cómo fue su encuentro con el Papa Francisco el pasado mes de febrero para presentar en la Filmoteca Vaticana su película 'Teresa'.

"Fue algo que me impresionó muchísimo. Yo no soy creyente, pero el Papa Francisco es una autoridad espiritual para millones de personas. Estar en el Vaticano y escuchar al Papa me pareció muy significativo y muy interesante", ha afirmado. Además, revela que le consta que la película 'Teresa' gustó y originó debate en el Vaticano.