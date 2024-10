Paz Vega retrata la violencia machista desde la mirada de una niña en 'Rita': "Los pequeños son esas otras víctimas"

- "La violencia de género es todavía un asunto pendiente que tenemos como sociedad", señala la cineasta que también firma el guión de su opera prima

Este viernes 25 de octubre llega a los cines 'Rita', el debut en la dirección de Paz Vega. Una historia ambientada en el sofocante verano de la Sevilla de 1984 en la que la cineasta, que también firma el guion y actúa en el filme, retrata la lacra de la violencia machista "desde ese lugar luminoso" que es la mirada de la niña de siete años que da título al filme, encarnada por la jovencísima debutante Sofía Allepuz.

"Quería poner el foco en la violencia de género porque es todavía un asunto pendiente que tenemos como sociedad. Y pensé que la mejor manera era hacerlo desde un lugar luminoso, desde el amor, desde la dulzura de los pequeños que son esas otras víctimas que no tienen culpa de nada, que no entienden nada pero que están ahí presentes y absorbiendo toda esa mala energía", señala Vega en una entrevista concedida a Europa Press en la que subraya que, precisamente, es esta perspectiva sobre la lacra de la violencia machista la gran novedad que aporta 'Rita'.

Porque, explica Vega, "aunque ya se ha hablado en otras películas de este tema, abordarlo desde este lugar, desde los más pequeños, es algo nuevo". En esta misma línea, Roberto Álamo, que interpreta a José Manuel, el marido y padre maltratador del filme, destaca que "lo habitual siempre que se trata de ese tema, en el cine o incluso en un documental, es que la cámara está arriba", es decir, "viendo lo que le pasa a los adultos", pero en este filme "está abajo", colocada "a la altura de los ojos y de las mentes de los niños".

Vega, que en la película encarna a Mari, la madre de dos hijos que sufre en silencio el maltrato piscológico y físico por parte de su marido, incide también en que 'Rita' es un reconocimiento a esas "mujeres olvidadas que no tuvieron otra opción". Esas que, mientras en la España de la Transición soplaban vientos de renovación y modernidad, seguían "sufriendo en silencio día tras día" la violencia machista y soportando todo por sus hijos.

DESMITIFICAR LOS MODERNOS AÑOS 80

Mujeres que, dice Vega, "sacrificaron mucho porque entonces ya eran conscientes de que sí había otras posibilidades pero no las pudieron ejercer". "Concretamente, es un homenaje a la generación de mi madre, porque ellas fueron las primeras mujeres, amas de casa, que hablaron con sus hijas y les dijeron: 'Hay otra opción'. No solo vale encontrar un hombre, casarse, tener hijos, cuidar de tu casa... Además de eso, que si lo quieres lo tienes, hay otra opción. Estudia, prepárate y sé independiente", explica la cineasta cuya película también, sirve para "desmitificar" aquella época en la que España se creía ya muy moderna... pero no lo era tanto.

"En los 80, sobre todo en Madrid, con la movida madrileña y todo eso, parecía que éramos muy modernos, que nos estábamos abriendo a Europa, incluso con esta ley del divorcio, tan fundamental y tan necesaria y fue muy mal recibida por la gente, por los ciudadanos", recuerda Vega que en 'Rita' retrata no solo el recelo con el que el divorcio fue recibido sino también "lo mal vistas que estaban las mujeres que daban el paso y querían divorciarse, lo solas que se sentían".

"No estábamos tan modernizados como pensábamos. No es fácil quitarse 40 años de oscuridad", sentencia la cineasta que durante la entrevista también asegura que "la idea o el deseo" de ponerse detrás de las cámaras ha estado presente desde que comenzó su carrera como actriz, pero que no se vio preparada para dar el salto hasta "hace unos ocho o nueve años".

"Hubo un momento en el que inevitablemente no podía dejar de cuestionar las decisiones de los directores con los que trabajaba. Me hacía pensar en mi propia película en la cabeza y sentí que la parte técnica la empezaba a dominar de alguna manera. Y eso fue hace unos ocho o nueve años", dice Vega que reconoce que, aunque ya tiene listo el guión de su próxima película, la escritura "es la parte que más cuesta". "Pero por algo que tiene que ver con la disciplina, con el tiempo que tienes para ti, para concentrarte y para estar sola y en silencio. Es muy difícil cuando tienes familia y trabajas y estás preparándote para hacer otras películas como actriz", apunta.

"Como directora, Paz tiene muchas virtudes. Para mí, la mayor de ellas es que tiene claro lo que quiere contar. Alguien podría decir que eso es de perogruyo pero no siempre pasa que un director tenga claro lo que quiere contar", destaca Álamo que también ensalza "la manera en la que la cineasta andaluza "dirige y se comunica con el resto del equipo". "La maravilla como directora de Paz es que escucha a los seres humanos, a los que tiene enfrente y con los que forma equipo. Y eso no es tan habitual", concluye el actor.

Junto a Vega y Álamo, además de los niños Sofía Allepuz, Alejandro Escamilla y Daniel Navarro, completan el reparto principal de 'Rita' nombres como Paz de Alarcón, Amada Santos o Margarita Asquerino.