La película española 'Paradise Hills', con Milla Jovovich, participará en el Festival de Sundance

Publicado 29/11/2018 11:44:00 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película española 'Paradise Hills', ópera prima de la bilbaína Alice Waddington, ha sido seleccionada entre más de 4.018 largometrajes internacionales para participar en el próximo festival de Sundance que arrancará el próximo 24 de enero.

La cinta participará en la sección Next, que en ediciones recientes ha albergado títulos como 'A Ghost Story', 'A Girl Walks Home Alone At Night' o 'Searching'.

'Paradise Hills' cuenta con un reparto encabezado por Emma Roberts (Nerve, American Horror Story), Danielle Macdonald (Patti Cakes), Awkwafina (Crazy Rich Asians, Ocean's Eight), Eiza González (Baby Driver), Jeremy Irvine (War Horse), Arnaud Valois (120 pulsaciones por minuto) y Milla Jovovich (Resident Evil).

Dirigida por Alice Waddington y producida por Adrián Guerra y Núria Valls, 'Paradise Hills' cuenta con guion de Nacho Vigalondo y Brian DeLeeuw. Es una producción de Nostromo Pictures y Colina Paraiso AIE con la participación de RTVE y el apoyo del ICAA, ICEC y creaSGR.

'Paradise Hills' es una residencia de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro secreto.